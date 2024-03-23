POTTERY BARN تتعاQون مع DEEPIKA PADUKONE للدعاية لمجال بيع الأثاث المنزلي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Pottery Barn, وهي علامة تجارية مملوكة لشركة Williams-Sonoma, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: WSM)، وهي أكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في مجال الأثاث المنزلي الرقمي والمستدام التي تعتمد على التصميم في العالم، اليوم عن إطلاق تعاون مع الممثلة المشهورة عالميًا وأيقونة الموضة، Deepika Padukone للدعاية لإحدى المنتجات الجديدة.
تجلب الممثلة وأيقونة الموضة المشهورة عالميًا، Deepika Padukone، التي تم تصنيفها كواحدة من أكثر 100 شخص تأثيرًا من قِبل مجلة تايم، نظرتها الدنيوية والمتطورة للتصميم إلى تشكيلتها الأولى للأثاث المنزلي مع Pottery Barn. تضافرت جهود Padukone وPotry Barn اللذين تأثرا بالزخارف الهندية لإنشاء مجموعة من القطع الترفيهية وأدوات التقديم والمنسوجات والإكسسوارات الزخرفية المستوحاة من حب Padukone للتصميمات العتيقة التي جمعتها لمنزلها.
تشمل التشكيلة الأمريكية المفروشات والوسائد المطرزة والإكسسوارات الزخرفية والسجاد المعقود يدويًا. تتميز تصميمات المنسوجات بلمسة راقية تعبر عن إرث الأنماط الهندية التقليدية وتتكون لوحة الألوان من ألوان محايدة مهدئة وألوان طبيعية فاخرة. ستتوفَّر مجموعة ترفيهية تشمل أواني الطعام وأدوات التقديم، مع تفاصيل منحوتة مزينة بالزهور وجمال يغلب عليه اللون الترابي، حصريًا في الهند والشرق الأوسط والفلبين.
صرَّحت عاشقة التصميم والممثلة المشهورة Deepika Padukone قائلةً: "تنتابني حالة من الفخر بتشكيلتي مع Pottery Barn المصمَّمة للتزيين ونشر أجواء ترفيهية في المنزل". "لقد كان منزلي دائمًا ملاذًا هادئًا ومساحة للتعبير عن نفسي واستلهام روح الإبداع والترفيه. لقد أنشأنا تشكيلة تعكس هذه الأفكار تمامًا من خلال المنسوجات الناعمة واللوحة المحايدة والتفاصيل المعقدة".
ومن جانبها صرَّحت Monica Bhargava، رئيسة Pottery Barn، قائلةً:“يسرُّنا إطلاق تشكيلة Deepika Padukone لـ Pottery Barn عالميًا. تمزج التشكيلة الجديدة بشكل فني بين مستوى الجودة الفائق الذي تقدَّمه Pottery Barn المشهورة عالميًا وأسلوب Deepika الشهير، مما ينشئ تصميمات فريدة للمنزل لخلق مساحة جميلة وجذابة".
"يجعل مستوى الجمال المصاحب لتصميمات Pottery Barn والذوق الرفيع لـ Deepika في تصوُّر المساحات المنزلية هذا التعاون مناسبًا بشكلٍ طبيعي. لا عجب في أن تكون النتيجة الخاصة بتشكيلة Pottery Barn x Deepika Padukone مختلفة تمامًا كما أنها تمزج بسهولة بين الأنماط المتأصلة لهاتين العلامتين التجاريتين الشهيرتين،" حسبما قال Darshan Mehta، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Reliance Brands Limited. تُعدُّ شركة Reliance Brands Limited، وهي شركة تابعة لشركة Reliance Industries Limited، صاحبة امتياز شركة Williams-Sonoma, Inc. في الهند.
تتوفَّر تشكيلة Deepika Padukone لـ Pottery Barn بدءًا من 22 مارس، عبر الإنترنت على موقع potterybarn ، potterybarn، وفي 18 متجرًا عالميًا.
نبذة عن Pottery Barn
يُعدُّ Pottery Barn، عضو في مجموعة العلامات التجارية Williams-Sonoma, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: WSM)، أحد متاجر البيع بالتجزئة المتخصَّصة الرائدة في مجال الأثاث المنزلي غير الرسمي والمريح والأنيق. العلامة التجارية مخصَّصة لتعكس الأفكار الجميلة للحياة الواقعية، والمنتجات عالية الجودة التي تم تصميمها لتدوم طويلاً، والتعبير عن الاستدامة والخدمة الفائقة. تشمل فئات المنتجات الرئيسية الأثاث والمفروشات والحمام والسجاد وستائر النوافذ وأسطح الطاولة والإضاءة والإكسسوارات الزخرفية. صُممِّت جميع منتجات Pottery Barn تقريبًا في المصانع الداخلية وهي مخصَّصة للنشر حصرًا في الكتالوجات والمتاجر والموقع الإلكتروني الخاص بها. يُعدُّ Pottery Barn أيضًا جزءًا من برنامج The Key Rewards، وهو برنامج ولاء مجاني للانضمام يقدم للأعضاء مزايا حصرية عبر مجموعة العلامات التجارية Williams-Sonoma, Inc.، وهي أكبر شركة للبيع بالتجزئة رقمية للمنازل تعتمد على التصميم ومستدامة في العالم. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
WSM-PR
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