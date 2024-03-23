POTTERY BARN تتعاQون مع DEEPIKA PADUKONE للدعاية لمجال بيع الأثاث المنزلي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Pottery Barn, وهي علامة تجارية مملوكة لشركة Williams-Sonoma, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: WSM)، وهي أكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في مجال الأثاث المنزلي الرقمي والمستدام التي تعتمد على التصميم في العالم، اليوم عن إطلاق تعاون مع الممثلة المشهورة عالميًا وأيقونة الموضة، Deepika Padukone للدعاية لإحدى المنتجات الجديدة.

تجلب الممثلة وأيقونة الموضة المشهورة عالميًا، Deepika Padukone، التي تم تصنيفها كواحدة من أكثر 100 شخص تأثيرًا من قِبل مجلة تايم، نظرتها الدنيوية والمتطورة للتصميم إلى تشكيلتها الأولى للأثاث المنزلي مع Pottery Barn. تضافرت جهود Padukone وPotry Barn اللذين تأثرا بالزخارف الهندية لإنشاء مجموعة من القطع الترفيهية وأدوات التقديم والمنسوجات والإكسسوارات الزخرفية المستوحاة من حب Padukone للتصميمات العتيقة التي جمعتها لمنزلها.

تشمل التشكيلة الأمريكية المفروشات والوسائد المطرزة والإكسسوارات الزخرفية والسجاد المعقود يدويًا. تتميز تصميمات المنسوجات بلمسة راقية تعبر عن إرث الأنماط الهندية التقليدية وتتكون لوحة الألوان من ألوان محايدة مهدئة وألوان طبيعية فاخرة. ستتوفَّر مجموعة ترفيهية تشمل أواني الطعام وأدوات التقديم، مع تفاصيل منحوتة مزينة بالزهور وجمال يغلب عليه اللون الترابي، حصريًا في الهند والشرق الأوسط والفلبين.

صرَّحت عاشقة التصميم والممثلة المشهورة Deepika Padukone قائلةً: "تنتابني حالة من الفخر بتشكيلتي مع Pottery Barn المصمَّمة للتزيين ونشر أجواء ترفيهية في المنزل". "لقد كان منزلي دائمًا ملاذًا هادئًا ومساحة للتعبير عن نفسي واستلهام روح الإبداع والترفيه. لقد أنشأنا تشكيلة تعكس هذه الأفكار تمامًا من خلال المنسوجات الناعمة واللوحة المحايدة والتفاصيل المعقدة".

ومن جانبها صرَّحت Monica Bhargava، رئيسة Pottery Barn، قائلةً:“يسرُّنا إطلاق تشكيلة Deepika Padukone لـ Pottery Barn عالميًا. تمزج التشكيلة الجديدة بشكل فني بين مستوى الجودة الفائق الذي تقدَّمه Pottery Barn المشهورة عالميًا وأسلوب Deepika الشهير، مما ينشئ تصميمات فريدة للمنزل لخلق مساحة جميلة وجذابة".

"يجعل مستوى الجمال المصاحب لتصميمات Pottery Barn والذوق الرفيع لـ Deepika في تصوُّر المساحات المنزلية هذا التعاون مناسبًا بشكلٍ طبيعي. لا عجب في أن تكون النتيجة الخاصة بتشكيلة Pottery Barn x Deepika Padukone مختلفة تمامًا كما أنها تمزج بسهولة بين الأنماط المتأصلة لهاتين العلامتين التجاريتين الشهيرتين،" حسبما قال Darshan Mehta، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Reliance Brands Limited. تُعدُّ شركة Reliance Brands Limited، وهي شركة تابعة لشركة Reliance Industries Limited، صاحبة امتياز شركة Williams-Sonoma, Inc. في الهند.

تتوفَّر تشكيلة Deepika Padukone لـ Pottery Barn بدءًا من 22 مارس، عبر الإنترنت على موقع potterybarn ، potterybarn، وفي 18 متجرًا عالميًا.

نبذة عن Pottery Barn

يُعدُّ Pottery Barn، عضو في مجموعة العلامات التجارية Williams-Sonoma, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: WSM)، أحد متاجر البيع بالتجزئة المتخصَّصة الرائدة في مجال الأثاث المنزلي غير الرسمي والمريح والأنيق. العلامة التجارية مخصَّصة لتعكس الأفكار الجميلة للحياة الواقعية، والمنتجات عالية الجودة التي تم تصميمها لتدوم طويلاً، والتعبير عن الاستدامة والخدمة الفائقة. تشمل فئات المنتجات الرئيسية الأثاث والمفروشات والحمام والسجاد وستائر النوافذ وأسطح الطاولة والإضاءة والإكسسوارات الزخرفية. صُممِّت جميع منتجات Pottery Barn تقريبًا في المصانع الداخلية وهي مخصَّصة للنشر حصرًا في الكتالوجات والمتاجر والموقع الإلكتروني الخاص بها. يُعدُّ Pottery Barn أيضًا جزءًا من برنامج The Key Rewards، وهو برنامج ولاء مجاني للانضمام يقدم للأعضاء مزايا حصرية عبر مجموعة العلامات التجارية Williams-Sonoma, Inc.، وهي أكبر شركة للبيع بالتجزئة رقمية للمنازل تعتمد على التصميم ومستدامة في العالم. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

WSM-PR

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