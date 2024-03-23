إطلاق Ethxcat: لعبة البلوكتشين الكبرى التي تدور في عالم القطط

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم إطلاق ETHxCAT مؤخرًا، وهي تمزج بين الإثارة المميزة لعالم الألعاب وعالم التمويل المربح. واللعبة تستند إلى سلسلة Arbitrum، وهي لعبة ويب 3 مدعمة بـ Ethscriptions. تحفز اللعبة اللاعبين لاستكشاف هذا الكون الساحر، حيث يمكنهم تربية رفاقهم من القطط، والإقدام على إكمال مهام مثيرة، وجني المكافآت في كل من شكلي الرموز المميزة (TOKEN) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).
صُممت ETHxCAT لجذب محبي القطط وعشاق البلوكتشين على حدٍ سواء، وشخصياتها عبارة عن مجموعة واسعة من آلاف القطط الساحرة المميزة. ولكل منها سماته وقدراته الفريدة. يمكن للاعبين تخصيص قططهم بأزياء وإكسسوارات ومهارات مختلفة. ويمكن للاعبين أيضًا تربية قططهم لإنشاء سلالات قطط جديدة ونادرة.
تكشف ETHxCAT عن نموذج اللعبة الجديد الذي يجمع بين الإستراتيجية والمغامرة والمنافسة. ويمكن للاعبين الانضمام إلى MINT لمساحات الأراضي، والتي تكون إما مركزية (تتحكم فيها الشخصيات غير القابلة للعب في اللعبة) أو لامركزية (قابلة للتداول من جانب المستخدمين). ويمكنهم استخدام قططهم لمساعدة المستخدمين الآخرين في تخطيط مساحات أراضيهم وكسب الرموز. ويستطيع اللاعبون كذلك تشكيل تحالفات مع مستخدمين آخرين لديهم قطع أراض مجاورة والتنافس مع تحالفات أخرى للحصول على الرموز المميزة والرموز غير القابلة للاستبدال الأعلى قيمة في اللعبة.
ETHxCAT هي لعبة يمكنك لعبها والربح من خلالها. يمكن للاعبين الحصول على الرموز المميزة والرموز غير القابلة للاستبدال من خلال المشاركة في أنشطة مختلفة، مثل زراعة المحاصيل واستخراج الموارد والتجارة مع لاعبين آخرين وتوسيع الأراضي. ويستطيعون أيضًا استخدام الرموز المميزة والرموز غير القابلة للاستبدال الخاصة بهم لترقية القطط وقطع الأراضي والمباني.
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معلومات عن ETHxCAT
[ETHxCAT] هي قوة رائدة في مجال البلوكتشين، مخصصة لخلق تجارب مبتكرة لمحبي القطط في كل أنحاء العالم. انضم إلى هذه الرحلة الباهرة، حيث يمكن للاعبين اللعب وكسب المال والاحتفال بمزيج مثالي من التكنولوجيا والوقت اللطيف.
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