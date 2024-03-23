إطلاق Ethxcat: لعبة البلوكتشين الكبرى التي تدور في عالم القطط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم إطلاق ETHxCAT مؤخرًا، وهي تمزج بين الإثارة المميزة لعالم الألعاب وعالم التمويل المربح. واللعبة تستند إلى سلسلة Arbitrum، وهي لعبة ويب 3 مدعمة بـ Ethscriptions. تحفز اللعبة اللاعبين لاستكشاف هذا الكون الساحر، حيث يمكنهم تربية رفاقهم من القطط، والإقدام على إكمال مهام مثيرة، وجني المكافآت في كل من شكلي الرموز المميزة (TOKEN) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

صُممت ETHxCAT لجذب محبي القطط وعشاق البلوكتشين على حدٍ سواء، وشخصياتها عبارة عن مجموعة واسعة من آلاف القطط الساحرة المميزة. ولكل منها سماته وقدراته الفريدة. يمكن للاعبين تخصيص قططهم بأزياء وإكسسوارات ومهارات مختلفة. ويمكن للاعبين أيضًا تربية قططهم لإنشاء سلالات قطط جديدة ونادرة.

تكشف ETHxCAT عن نموذج اللعبة الجديد الذي يجمع بين الإستراتيجية والمغامرة والمنافسة. ويمكن للاعبين الانضمام إلى MINT لمساحات الأراضي، والتي تكون إما مركزية (تتحكم فيها الشخصيات غير القابلة للعب في اللعبة) أو لامركزية (قابلة للتداول من جانب المستخدمين). ويمكنهم استخدام قططهم لمساعدة المستخدمين الآخرين في تخطيط مساحات أراضيهم وكسب الرموز. ويستطيع اللاعبون كذلك تشكيل تحالفات مع مستخدمين آخرين لديهم قطع أراض مجاورة والتنافس مع تحالفات أخرى للحصول على الرموز المميزة والرموز غير القابلة للاستبدال الأعلى قيمة في اللعبة.

ETHxCAT هي لعبة يمكنك لعبها والربح من خلالها. يمكن للاعبين الحصول على الرموز المميزة والرموز غير القابلة للاستبدال من خلال المشاركة في أنشطة مختلفة، مثل زراعة المحاصيل واستخراج الموارد والتجارة مع لاعبين آخرين وتوسيع الأراضي. ويستطيعون أيضًا استخدام الرموز المميزة والرموز غير القابلة للاستبدال الخاصة بهم لترقية القطط وقطع الأراضي والمباني.

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معلومات عن ETHxCAT

[ETHxCAT] هي قوة رائدة في مجال البلوكتشين، مخصصة لخلق تجارب مبتكرة لمحبي القطط في كل أنحاء العالم. انضم إلى هذه الرحلة الباهرة، حيث يمكن للاعبين اللعب وكسب المال والاحتفال بمزيج مثالي من التكنولوجيا والوقت اللطيف.

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