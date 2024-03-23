ميرسك تتجنب البحر الأحمر حتى بعد العملية الأمنية للاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة ميرسك للشحن البحري إن من السابق لآوانه استئناف عبور البحر الأحمر بسبب استمرار ارتفاع مستوى المخاطر، على الرغم من مبادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز السلامة في المنطقة.
وعلقت ميرسك، وهي إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، حركة المرور في البحر الأحمر يوم الخامس من يناير، ومنذاك حولت المسار إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
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وقالت ميرسك في بيان على موقعها الإلكتروني إنها على علم بأن شركات شحن أخرى واصلت عبور البحر الأحمر أو أعلنت خططا لاستئناف الإبحار هناك.
وأضافت“ما زلنا متمسكين بتقييمنا بأن الوضع الحالي لا يسمح لنا باتخاذ قرار مماثل”.
وأضافت“ما زلنا نعتقد أن الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح وحول إفريقيا هو الحل الأكثر منطقية الآن ويسمح حاليا بأفضل استقرار لسلسلة التوريد”.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108012626
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