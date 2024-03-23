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ميرسك تتجنب البحر الأحمر حتى بعد العملية الأمنية للاتحاد الأوروبي

3/23/2024 4:21:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة ميرسك للشحن البحري إن من السابق لآوانه استئناف عبور البحر الأحمر بسبب استمرار ارتفاع مستوى المخاطر، على الرغم من مبادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز السلامة في المنطقة.

وعلقت ميرسك، وهي إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، حركة المرور في البحر الأحمر يوم الخامس من يناير، ومنذاك حولت المسار إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

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وقالت ميرسك في بيان على موقعها الإلكتروني إنها على علم بأن شركات شحن أخرى واصلت عبور البحر الأحمر أو أعلنت خططا لاستئناف الإبحار هناك.

وأضافت“ما زلنا متمسكين بتقييمنا بأن الوضع الحالي لا يسمح لنا باتخاذ قرار مماثل”.

وأضافت“ما زلنا نعتقد أن الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح وحول إفريقيا هو الحل الأكثر منطقية الآن ويسمح حاليا بأفضل استقرار لسلسلة التوريد”.


المصدر:

MENAFN23032024000202011048ID1108012626

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