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أوكرانيا: سبع دول أوروبية ستساعد في جهود إعادة إعمار منطقة لوجانسك

3/23/2024 4:21:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أرتيم ليسوهور رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة“لوجانسك” الأوكرانية، اليوم السبت، إن السلطات الإقليمية توصلت بالفعل إلى اتفاق مع سبع دول في الاتحاد الأوروبي، للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في المنطقة.

وأضاف ليسوهور – في تصريحات لوكالة أنباء“يوكرين فورم” الأوكرانية –“توصلنا حتى الآن إلى اتفاق مع بلجيكا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والدنمارك بشأن مشاركتهم في إعادة إعمار المنطقة”.. مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل في المقام الأول إعادة بناء شبكات الطاقة والتدفئة والغاز وإمدادات المياه والصرف الصحي، واستخدام التقنيات الحديثة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها، فضلا عن بناء الطرق وبناء محطات الطاقة والغاز الفرعية والمرافق الحيوية والاجتماعية.

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وتابع قائلا“بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى الحصول على المعدات والأدوات اللازمة، مثل محطات معالجة المياه والمولدات والمضخات”.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لرئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، فإن الدعم المالي والعسكري الدولي لأوكرانيا ظل عند مستوى عالٍ لمدة عامين على التوالي وسيستمر في الزيادة.

المصدر:

MENAFN23032024000202011048ID1108012625

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