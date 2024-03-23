أوكرانيا تؤكد وقوع أضرار بالغة في أكبر محطاتها للطاقة الكهرومائية بسبب ضربات روسية

MENAFN - Al-Borsa News) تعرضت أكبر محطات أوكرانيا لانتاج الطاقة الكهرومائية لأضرار بالغة جراء إصابتها بثمانية صواريخ روسية في وقت مبكر أمس الجمعة، وفق ما أكد مكتب المدعي العام في كييف.

ووفقا لفرانس برس، قال رئيس قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام يوري بيلوسوف في تصريحات للتلفزيون الأوكراني إن محطة دنيبرو لانتاج الطاقة“أصيبت ثماني مرات... المنشأة باتت فعلا خارج الخدمة. الأضرار بالغة للغاية”.

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