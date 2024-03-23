أوكرانيا تؤكد وقوع أضرار بالغة في أكبر محطاتها للطاقة الكهرومائية بسبب ضربات روسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعرضت أكبر محطات أوكرانيا لانتاج الطاقة الكهرومائية لأضرار بالغة جراء إصابتها بثمانية صواريخ روسية في وقت مبكر أمس الجمعة، وفق ما أكد مكتب المدعي العام في كييف.
ووفقا لفرانس برس، قال رئيس قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام يوري بيلوسوف في تصريحات للتلفزيون الأوكراني إن محطة دنيبرو لانتاج الطاقة“أصيبت ثماني مرات... المنشأة باتت فعلا خارج الخدمة. الأضرار بالغة للغاية”.
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المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108012624
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