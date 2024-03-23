ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر مسح أمس الجمعة تحسن ثقة الشركات الألمانية في مارس بما يفوق التوقعات، غير أن ذلك ربما لا يكون كافيا للحيلولة دون انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود آخر.

فقد أفاد معهد ايفو بأن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 87.8 مقارنة مع قراءة عند 86 توقعها محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

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وقال كليمنس فوست رئيس المعهد“الاقتصاد الألماني يلمح ضوءا في الأفق”.

وأظهر المسح أن توقعات الشركات أصبحت أقل تشاؤما في مارس، كما تحسنت التقييمات لوضع الأعمال الراهن.

من المتوقع إلى حد كبير أن تسجل ألمانيا ركودا فنيا آخر في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد انكماش اقتصادها 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي.





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