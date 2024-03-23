ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر مسح أمس الجمعة تحسن ثقة الشركات الألمانية في مارس بما يفوق التوقعات، غير أن ذلك ربما لا يكون كافيا للحيلولة دون انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود آخر.
فقد أفاد معهد ايفو بأن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 87.8 مقارنة مع قراءة عند 86 توقعها محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.
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وقال كليمنس فوست رئيس المعهد“الاقتصاد الألماني يلمح ضوءا في الأفق”.
وأظهر المسح أن توقعات الشركات أصبحت أقل تشاؤما في مارس، كما تحسنت التقييمات لوضع الأعمال الراهن.
من المتوقع إلى حد كبير أن تسجل ألمانيا ركودا فنيا آخر في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد انكماش اقتصادها 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108012623
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