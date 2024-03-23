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الكرملين يحذر الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب واستخدام الأصول الروسية المجمدة

3/23/2024 4:21:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر الكرملين أمس الجمعة الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب الروسية واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف“إذا تمّ تنفيذ هذه القرارات (المتعلقة بالأصول)، فستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها”.

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ورداً على سؤال بشأن نية الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية، قال“سيعاني المستهلكون الأوروبيون بالتأكيد” جراء ذلك.

ووفقا لفرانس برس، اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة فرض رسوم جمركية“باهظة” على المنتجات الزراعية الروسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفية بشكل واسع منها راهناً، لحرمان موسكو من“مصدر عائدات” لتمويل حربها على أوكرانيا.

ويأتي ذلك غداة قرار اتخذته الدول الأعضاء في التكتل المجتمعة في قمة في بروكسل الخميس، بشأن“المضي قدماً” في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس خلال مؤتمر صحفي“نحن مصمّمون على التحرّك بسرعة كبيرة حتى نتمكّن من استخدام جزء من هذه الأموال لدعم أوكرانيا”.

وتراوح فوائد حوالى 200 مليار يورو من الأصول المجمّدة بين 2,5 و3 مليارات يورو سنوياً، وفق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. ويريد الأوروبيون استخدام هذه المبالغ لتسليح أوكرانيا.


المصدر:

MENAFN23032024000202011048ID1108012621

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