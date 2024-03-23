الكرملين يحذر الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب واستخدام الأصول الروسية المجمدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذر الكرملين أمس الجمعة الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب الروسية واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف“إذا تمّ تنفيذ هذه القرارات (المتعلقة بالأصول)، فستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها”.
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ورداً على سؤال بشأن نية الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية، قال“سيعاني المستهلكون الأوروبيون بالتأكيد” جراء ذلك.
ووفقا لفرانس برس، اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة فرض رسوم جمركية“باهظة” على المنتجات الزراعية الروسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفية بشكل واسع منها راهناً، لحرمان موسكو من“مصدر عائدات” لتمويل حربها على أوكرانيا.
ويأتي ذلك غداة قرار اتخذته الدول الأعضاء في التكتل المجتمعة في قمة في بروكسل الخميس، بشأن“المضي قدماً” في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس خلال مؤتمر صحفي“نحن مصمّمون على التحرّك بسرعة كبيرة حتى نتمكّن من استخدام جزء من هذه الأموال لدعم أوكرانيا”.
وتراوح فوائد حوالى 200 مليار يورو من الأصول المجمّدة بين 2,5 و3 مليارات يورو سنوياً، وفق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. ويريد الأوروبيون استخدام هذه المبالغ لتسليح أوكرانيا.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108012621
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