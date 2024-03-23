نوفاك: التخلص من الدولرة اتجاه عالمي والعديد من الدول تحولت للعملات الوطنية

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن صناعة النفط والغاز الروسية تقوم بتسوية حوالي 80% من أعمالها بالروبل واليوان، مشيرًا إلى أن حصة الدولار واليورو قد انخفضت بالفعل إلى الحد الأدنى، مؤكدًا أن هذا الاتجاه سيستمر.
واستطرد“ألكسندر نوفاك”:“أكثر من 90% من تسوياتنا مع الصين تمت بالعملات الوطنية -الروبل واليوان- حتى نهاية عام 2023، وعند الحديث عن قطاع النفط والغاز لدينا، نبيع حوالي 40% من منتجاتنا للتصدير بالروبل وحوالي 40% باليوان الصيني، وتبقى 20% بالعملات الأخرى”.
وأوضح“نوفاك” في الفيلم الوثائقي“النفط” على منصة“بريمير” أن الهيدروكربونات ستظل القوة المهيمنة في سوق الطاقة العالمية على مدى العقود القليلة المقبلة على الأقل، حسبما نقلت وكالة“تاس” الرسمية.
واختتم بأن قطاع الوقود والطاقة الروسي نجح في التغلب على جميع التحديات وأظهر مرونة، حيث تمكن من البقاء بعد الحظر المفروض على النفط الخام والمنتجات النفطية والعديد من حزم العقوبات، بما في ذلك فرض سقف لأسعار النفط.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108012620
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