نوفاك: التخلص من الدولرة اتجاه عالمي والعديد من الدول تحولت للعملات الوطنية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمن الذكاء الاصطناعي إلى الصين.. أكبر 10 تحديات تواجه“أبل” ستيلانتس تستدعي آلافاً من سيارات دودج تشارجر وكرايسلر بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن صناعة النفط والغاز الروسية تقوم بتسوية حوالي 80% من أعمالها بالروبل واليوان، مشيرًا إلى أن حصة الدولار واليورو قد انخفضت بالفعل إلى الحد الأدنى، مؤكدًا أن هذا الاتجاه سيستمر.

واستطرد“ألكسندر نوفاك”:“أكثر من 90% من تسوياتنا مع الصين تمت بالعملات الوطنية -الروبل واليوان- حتى نهاية عام 2023، وعند الحديث عن قطاع النفط والغاز لدينا، نبيع حوالي 40% من منتجاتنا للتصدير بالروبل وحوالي 40% باليوان الصيني، وتبقى 20% بالعملات الأخرى”.

وأوضح“نوفاك” في الفيلم الوثائقي“النفط” على منصة“بريمير” أن الهيدروكربونات ستظل القوة المهيمنة في سوق الطاقة العالمية على مدى العقود القليلة المقبلة على الأقل، حسبما نقلت وكالة“تاس” الرسمية.

واختتم بأن قطاع الوقود والطاقة الروسي نجح في التغلب على جميع التحديات وأظهر مرونة، حيث تمكن من البقاء بعد الحظر المفروض على النفط الخام والمنتجات النفطية والعديد من حزم العقوبات، بما في ذلك فرض سقف لأسعار النفط.

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