12 مليون بريطاني يعيشون في فقر مدقع

MENAFN - Al-Borsa News) تسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، في أكبر زيادة في الفقر المدقع داخل المملكة المتحدة منذ 30 عامًا، ما أدى لأن يعيش ثلث أطفال بريطانيا في فقر مدقع.

وأظهرت أحدث إحصائيات الفقر الرسمية، أن 12 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع – أي ما يعادل 18% من السكان- بارتفاع 600 ألف شخص إضافي سقطوا في هوة الفقر المدقع بين عامي 2022 و2023، وكانت نصف الزيادة من الأطفال والبالغين في سن العمل.

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وقالت“أليسون جارنهام”، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مكافحة فقر الأطفال:“لا ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر أهمية بالنسبة لقادتنا السياسيين من تحسين حياة الأطفال الأكثر فقرًا، بعد تسجيل فقر الأطفال مستوى قياسيًا، حيث يعيش 4.3 مليون طفل حاليًا في بيوت باردة وبطون فارغة”.

ولم يتغير مستوى الفقر المدقع بين أصحاب المعاشات خلال العام، حيث لا يزال عند أدنى المستويات المسجلة، لأن المتقاعدين مؤهلون للحصول على دعم إضافي لتكلفة المعيشة مثل زيادة 300 إسترليني إلى مدفوعات الوقود الشتوية، بحسب“الجارديان”.

يقيس مؤشر الفقر المدقع عدد الأشخاص الذين لديهم دخل أقل بنسبة 40% من مستوى معيشي محدد، والذي تعرّفه وزارة العمل على أساس مستوى المعيشة الذي يمكن الحصول عليه بمتوسط الدخل في السنة المنتهية في مارس 2011.





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