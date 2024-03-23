12 مليون بريطاني يعيشون في فقر مدقع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، في أكبر زيادة في الفقر المدقع داخل المملكة المتحدة منذ 30 عامًا، ما أدى لأن يعيش ثلث أطفال بريطانيا في فقر مدقع.
وأظهرت أحدث إحصائيات الفقر الرسمية، أن 12 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع – أي ما يعادل 18% من السكان- بارتفاع 600 ألف شخص إضافي سقطوا في هوة الفقر المدقع بين عامي 2022 و2023، وكانت نصف الزيادة من الأطفال والبالغين في سن العمل.
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وقالت“أليسون جارنهام”، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مكافحة فقر الأطفال:“لا ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر أهمية بالنسبة لقادتنا السياسيين من تحسين حياة الأطفال الأكثر فقرًا، بعد تسجيل فقر الأطفال مستوى قياسيًا، حيث يعيش 4.3 مليون طفل حاليًا في بيوت باردة وبطون فارغة”.
ولم يتغير مستوى الفقر المدقع بين أصحاب المعاشات خلال العام، حيث لا يزال عند أدنى المستويات المسجلة، لأن المتقاعدين مؤهلون للحصول على دعم إضافي لتكلفة المعيشة مثل زيادة 300 إسترليني إلى مدفوعات الوقود الشتوية، بحسب“الجارديان”.
يقيس مؤشر الفقر المدقع عدد الأشخاص الذين لديهم دخل أقل بنسبة 40% من مستوى معيشي محدد، والذي تعرّفه وزارة العمل على أساس مستوى المعيشة الذي يمكن الحصول عليه بمتوسط الدخل في السنة المنتهية في مارس 2011.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108012619
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