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سيتي جروب يتوقع ارتفاع إنتاج النفط الروسي العام المقبل بفضل مشروع فوستوك

3/23/2024 4:21:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع محللو السلع في“سيتي جروب” ارتفاع إنتاج النفط الخام الروسي في وقت مبكر من العام المقبل، بخلاف الاعتقاد السائد في الأسواق بأن موسكو ستعاني للحفاظ على إمداداتها وسط العقوبات.

وقال تقرير للبنك صدر مساء الخميس، إن الأسواق تقلل من قدرة صناعة النفط الروسية على تحدي التوقعات المتشائمة، وتحقيق الانتعاش.

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وأضاف المحللون أن معظم عملاء السلع الأساسية ليسوا على دراية جيدة بمشروع“فوستوك” للنفط، الذي يضم كتلتين رئيسيتين من احتياطيات النفط في المناطق الشمالية لشرق سيبيريا.

ووصفه التقرير بأنه“مشروع تطوير عالمي المستوى”، مضيفًا أن إحدى الكتلتين تنتج بالفعل أكثر من 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات، فيما سيصل إنتاج الكتلة الثانية لنفس المعدل في العام المقبل.

ويمكن أن يصل إجمالي إنتاج المشروع إلى مليوني برميل يوميًا، فيما لفت التقرير إلى أنه“من عجائب المفارقات” أن التغير المناخي قد يفتح لروسيا طريقًا أسهل لنقل النفط الخام من شرق سيبيريا إلى المشترين العالميين.


المصدر:

MENAFN23032024000202011048ID1108012618

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