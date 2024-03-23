سيتي جروب يتوقع ارتفاع إنتاج النفط الروسي العام المقبل بفضل مشروع فوستوك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع محللو السلع في“سيتي جروب” ارتفاع إنتاج النفط الخام الروسي في وقت مبكر من العام المقبل، بخلاف الاعتقاد السائد في الأسواق بأن موسكو ستعاني للحفاظ على إمداداتها وسط العقوبات.
وقال تقرير للبنك صدر مساء الخميس، إن الأسواق تقلل من قدرة صناعة النفط الروسية على تحدي التوقعات المتشائمة، وتحقيق الانتعاش.
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وأضاف المحللون أن معظم عملاء السلع الأساسية ليسوا على دراية جيدة بمشروع“فوستوك” للنفط، الذي يضم كتلتين رئيسيتين من احتياطيات النفط في المناطق الشمالية لشرق سيبيريا.
ووصفه التقرير بأنه“مشروع تطوير عالمي المستوى”، مضيفًا أن إحدى الكتلتين تنتج بالفعل أكثر من 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات، فيما سيصل إنتاج الكتلة الثانية لنفس المعدل في العام المقبل.
ويمكن أن يصل إجمالي إنتاج المشروع إلى مليوني برميل يوميًا، فيما لفت التقرير إلى أنه“من عجائب المفارقات” أن التغير المناخي قد يفتح لروسيا طريقًا أسهل لنقل النفط الخام من شرق سيبيريا إلى المشترين العالميين.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108012618
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