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مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية

3/23/2024 4:21:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن زعيم مجلس الشيوخ الأميركي في ساعة متأخرة أمس الجمعة أن الديموقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق يقضي بإجراء تصويت خلال ساعات لاستكمال الميزانية الفدرالية لعام 2024 وتجنب إغلاق حكومي.

ووفقا لفرانس برس، فوّت أعضاء مجلس الشيوخ مهلة انتهت منتصف الليل لتمرير حزمة بقيمة 1,2 ترليون دولار لتجنب إغلاق وكالات رئيسية، لكن زعيم الغالبية الديموقراطية تشاك شومر قال إن عمليات تصويت متوقعة قريبا من شأنها أن تحول دون توقف عمليات حكومية.

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المصدر:

MENAFN23032024000202011048ID1108012617

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