ستيلانتس تستدعي آلافاً من سيارات دودج تشارجر وكرايسلر بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستدعي شركة ستيلانتس نحو 285 ألف سيارة من طرازي دودج تشارجر وكرايسلر 300 في الولايات المتحدة بسبب عيب في الوسائد الهوائية الجانبية يمكن أن يؤدي لانفجارها وتطاير شظايا معدنية عبر المقصورة.
وفقا لسي إن إن، تعتمد أجهزة نفخ الوسادة الهوائية على تفاعل كيميائي ينتج عنه غاز يؤدي إلى نفخ الوسادة الهوائية بسرعة، وربما تكون الرطوبة قد تسربت إلى داخل أجهزة النفخ بداخل بعض طرازات انتجت بين عامي 2018 و2021، يمكن أن تؤدي زيادة الرطوبة إلى تآكل داخلي، وربما تشققات في أجهزة النفخ وفقاً للوثائق التي قدمتها شركة ستيلانتس إلى الإدارة الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة.
موضوعات متعلقة
من الذكاء الاصطناعي إلى الصين.. أكبر 10 تحديات تواجه“أبل” مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية سيتي جروب يتوقع ارتفاع إنتاج النفط الروسي العام المقبل بفضل مشروع فوستوك
دودج تشارجر وكرايسلر 300 هما سيارتان سيدان كبيرتان تشتركان في معظم هندستهما، ولم يتم تركيب أجهزة نفخ الوسائد الهوائية المستخدمة في هذا الاستدعاء في أي سيارات أخرى تنتجها ستيلانتس، وفقاً للوثائق.
وفي حين أن الوضع مشابه للوضع الذي أدى إلى استدعاء ملايين السيارات التي تستخدم وسائد تاكاتا الهوائية، فمن الواضح أن هذه المشكلة ليست ذات صلة.
ابتداءً من أوائل شهر مايو سترسل ستيلانتس رسائل عبر البريد إلى ملاك سيارات دودج تشارجر وكرايسلر 300 الذين قد يواجهون هذه المشكلة.
سيكون على المالكين التوجه بسياراتهم إلى الوكالة لاستبدال الوسائد الهوائية الجانبية دون تكلفة، كما أعلنت الشركة عن نيتها تعويض الأشخاص الذين استبدلوا بالفعل الوسائد الهوائية الجانبية الخاصة بهم.
ستيلانتس نفت أي علم بوقوع حوادث أو إصابات ناتجة عن هذه المشكلة، وكانت هناك خمس حالات معروفة انفجرت فيها نافخات الوسادة الهوائية، وفي كل حالة كانت المركبات متوقفة، وصلت فيها درجة الحرارة الداخلية إلى أكثر من 49 درجة، وهو ما يمكن أن يحدث خاصة في الطقس الحار.
المصدر:
MENAFN23032024000202011048ID1108012616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.