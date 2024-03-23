ستيلانتس تستدعي آلافاً من سيارات دودج تشارجر وكرايسلر بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية

MENAFN - Al-Borsa News) تستدعي شركة ستيلانتس نحو 285 ألف سيارة من طرازي دودج تشارجر وكرايسلر 300 في الولايات المتحدة بسبب عيب في الوسائد الهوائية الجانبية يمكن أن يؤدي لانفجارها وتطاير شظايا معدنية عبر المقصورة.

وفقا لسي إن إن، تعتمد أجهزة نفخ الوسادة الهوائية على تفاعل كيميائي ينتج عنه غاز يؤدي إلى نفخ الوسادة الهوائية بسرعة، وربما تكون الرطوبة قد تسربت إلى داخل أجهزة النفخ بداخل بعض طرازات انتجت بين عامي 2018 و2021، يمكن أن تؤدي زيادة الرطوبة إلى تآكل داخلي، وربما تشققات في أجهزة النفخ وفقاً للوثائق التي قدمتها شركة ستيلانتس إلى الإدارة الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

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دودج تشارجر وكرايسلر 300 هما سيارتان سيدان كبيرتان تشتركان في معظم هندستهما، ولم يتم تركيب أجهزة نفخ الوسائد الهوائية المستخدمة في هذا الاستدعاء في أي سيارات أخرى تنتجها ستيلانتس، وفقاً للوثائق.

وفي حين أن الوضع مشابه للوضع الذي أدى إلى استدعاء ملايين السيارات التي تستخدم وسائد تاكاتا الهوائية، فمن الواضح أن هذه المشكلة ليست ذات صلة.

ابتداءً من أوائل شهر مايو سترسل ستيلانتس رسائل عبر البريد إلى ملاك سيارات دودج تشارجر وكرايسلر 300 الذين قد يواجهون هذه المشكلة.

سيكون على المالكين التوجه بسياراتهم إلى الوكالة لاستبدال الوسائد الهوائية الجانبية دون تكلفة، كما أعلنت الشركة عن نيتها تعويض الأشخاص الذين استبدلوا بالفعل الوسائد الهوائية الجانبية الخاصة بهم.

ستيلانتس نفت أي علم بوقوع حوادث أو إصابات ناتجة عن هذه المشكلة، وكانت هناك خمس حالات معروفة انفجرت فيها نافخات الوسادة الهوائية، وفي كل حالة كانت المركبات متوقفة، وصلت فيها درجة الحرارة الداخلية إلى أكثر من 49 درجة، وهو ما يمكن أن يحدث خاصة في الطقس الحار.





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