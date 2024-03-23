من الذكاء الاصطناعي إلى الصين.. أكبر 10 تحديات تواجه أبل

MENAFN - Al-Borsa News) تتعرض شركة“أبل” التي كانت في يوم من الأيام ملكة عالم التكنولوجيا بلا منازع، لهجمات على العديد من الجبهات، حيث بدأ الطلب الصيني على منتجاتها يتراجع. ويواجه متجر التطبيقات المربح الخاص بالشركة انتقادات من الجهات التنظيمية والسلطات الأوروبية. كما أن مشروع إنتاج سيارة كان أحد أهم“الأشياء الكبيرة المتوقعة” منها قبل أن يتم إيقافه.

خلال مسيرتها، تضرر تقييم سهم“أبل” بطريقة كبيرة. فبعد بلوغه 3 تريليونات دولار مسجلاً أعلى مستوياته التاريخية خلال 2023، هبطت قيمتها السوقية بمئات المليارات من الدولارات في أوائل 2024، ما سمح لشركة“مايكروسوفت” -منافسة“أبل” في وقت من الأوقات، وحليفتها في وقت آخر- أن تحل محلها بوصفها شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة حول العالم.

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ونستعرض فيما يلي أبرز التحديات التي تواجهها“أبل” على مستوى العالم:

1. ضغط الاتحاد الأوروبي

بدأ العمل بقانون الأسواق الرقمية بالمنطقة في أوائل مارس الجاري، في تهديد جديد لما يسمى“حديقة أبل المسورة”، وهي نظام بيئي يشجع مستخدمي أجهزة“أبل” على شراء المنتجات والخدمات الأخرى للشركة. وسيتمكن العملاء من تحميل البرامج من خارج متجر“أبل ستور” للمرة الأولى، وهي عملية تُعرف باسم التحميل الجانبي للتطبيقات. يمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من أنظمة الدفع البديلة واختيار متصفح ويب افتراضي جديد بسهولة أكبر، ما يعالج شكويين متكررتين لشركات تطوير البرمجيات والجهات التنظيمية.

لطالما قاومت“أبل” مثل هذه التعديلات، محتجة بأنها ستقوض تجربة المستخدم وعنصر الأمان في برامجها. أوضح فيل شيلر، المدير التنفيذي المحنك لشركة“أبل” والذي يدير حالياً“أبل ستور”، خلال مقابلة في يناير الماضي:“يجب على“أبل” ابتكار تكنولوجيا للسماح لتطبيق بتثبيت تطبيقات أخرى، وهو ما ينطوي على مخاطر”.

قبلت الشركة عمولة أصغر على مشتريات متاجر التطبيقات، لكنها أضافت بعض الرسوم الإضافية التي أثارت استياء شركات تطوير البرمجيات. ويكمن الخطر الأكبر لـ”أبل” في تقسيم نموذج الأعمال الذي يولد عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.

في إطار منفصل، فرض الاتحاد الأوروبي على“أبل” في 4 مارس غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (ملياري دولار) جراء تحقيق في مزاعم بأنها عرقلت منافسين من شركات بث الموسيقى، ومن بينها“سبوتيفاي تكنولوجي”.

2. دعوى وزارة العدل الأميركية

تواصل وزارة العدل منذ 5 أعوام جهودها لإعداد ملف لمقاضاة الشركة وهي الآن تقترب من رفع دعوى قضائية. تزعم سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار أن شركة“أبل” فرضت قيوداً على البرمجيات والمعدات على أجهزة“أيفون” و”أيباد” ما يُصعب على الشركات الأخرى منافستها.

ذكر أشخاص على دراية بالموضوع أن رفع الدعوى كان متوقعاً مع حلول نهاية مارس الجاري. لكن اتفاق الإنفاق الفيدرالي الأخير سيحد من التمويل المتاح لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، ما قد يؤثر على توقيت القيام بذلك. كما التقى ممثلو شركة“أبل” مع مسؤولين بوزارة العدل فبراير الماضي في محاولة أخيرة لإقناع الوزارة بعدم مواصلة إجراءات اللجوء للقضاء.

3. اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي

منذ الانتشار الكبير لتطبيق“تشات جي بي تي” الذي طورته شركة“أوبن إيه آي” خلال 2022، تتسابق شركات التكنولوجيا لإضافة مزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تكنولوجيا يمكنها إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو متقنة بعد صياغة تعليمات بسيطة.

كانت شركة“أبل” غائبة بصورة جلية عن هذا الهوس، ما أثار مخاوف من تخلفها عن ركب مجال جديد حيوي. وأكدت الشركة للمستثمرين أن الذكاء الاصطناعي مدمج منذ أمد بعيد في برمجياتها وخدماتها، لكن بات واضحاً أن“أبل” تحتاج إلى أن يكون لها دور مؤثر أكبر في هذا الصدد.

دخلت الشركة في محادثات لدمج محرك الذكاء الاصطناعي“جيميناي” الخاص بـ”غوغل” في أجهزة“أيفون”، بحسب أشخاص على دراية بالموقف. يمكن لشركة“أبل” الحصول على ترخيص استخدام“جيميناي”، وهو مجموعة من طُرز الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بـ”غوغل”، لتفعيل بعض الخصائص الجديدة المقبلة في برمجيات“أيفون”.

تجهز“أبل” قدرات جديدة ضمن نسخة“آي أو إس 18” أو (iOS 18) -الإصدار المقبل من نظام تشغيل أيفون- بناء على طُرزها من الذكاء الاصطناعي. لكن هذه التحسينات ستركز على الخصائص التي تعمل على أجهزتها، عوضاً عن تلك التي تقدمها عبر الحوسبة السحابية. لذلك تبحث“أبل” عن شريك للقيام بالشق الرئيسي من الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما فيها وظائف إنشاء الصور وكتابة المقالات بناء على صياغة تعليمات بسيطة.

خلال حديثه في الاجتماع السنوي للشركة في فبراير الماضي، تعهد الرئيس التنفيذي تيم كوك بأن الشركة“ستفتح آفاقاً جديدة” بمجال الذكاء الاصطناعي السنة الجارية. وأضاف:“نعتقد أنه سيطلق فرصاً تسمح بإحداث تحولات تخدم مستخدمينا”. قد يُكشف عن المزيد من الخصائص في مؤتمر شركات تطوير التكنولوجيا السنوي الذي تنظمه“أبل” يونيو المقبل.

خلف الكواليس، كريغ فيديريغي، طلب رئيس وحدة برمجيات“أبل”، من فرق عمله تطوير أكبر عدد ممكن من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحديثات نظام التشغيل للسنة الجارية. يقترب عملاق التكنولوجيا من الانتهاء من تصميم أداة برمجية جديدة مهمة لمطوري التطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تستهدف تسريع المهام.

لكن ينبغي للشركة أن تلعب دوراً في اللحاق بركب منافسين على غرار شركة“سامسونغ إلكترونيكس”، التي كشفت فعلاً عن هواتف مليئة بخصائص الذكاء الاصطناعي من شركة“غوغل” التابعة لشركة“ألفابت” بما فيها“جيميناي”. كما طرحت“مايكروسوفت”، أكبر ممول لـ”أوبن إيه آي”، سلسلة منتظمة من خصائص الذكاء الاصطناعي.

4. التراجع في الصين

تشهد مبيعات“أبل” هبوطاً منذ شهور في الصين، ولا يبدو أنها تتحسن. تراجعت مبيعات“أيفون” في البلاد على نحو مفاجئ 24% خلال الأسابيع الستة الأولى من 2024، بحسب أرقام من“كاونتر بوينت ريسيريش” (Counterpoint Research).

بدأت السوق تتراجع بأكملها، لكن“أبل” تنحدر حالياً بصورة أسرع من المنافسين المحليين. برزت شركة“فيفو” (Vivo)، ومقرها في مدينة دونغوان الصناعية الصينية، بوصفها مورداً رئيسياً للبلاد، بحسب بيانات“كاونتر بوينت”.

في محاولة لتحفيز الطلب، قدمت“أبل” خصومات نادرة على متجرها على الإنترنت يناير الماضي. وخفض البائعون المحليون أسعار“أيفون” بما يصل إلى 180 دولاراً.

ربما كانت المسألة الأشدة إثارة للمشكلات هي توسيع انتشار القيود المفروضة على استخدام التكنولوجيا الأجنبية في مكاتب الحكومة الصينية. مع احتدام التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة الأميركية، يبدو اعتماد شركة“أبل” على البلاد – باعتبارها مركزاً للسوق والتصنيع- بمثابة معضلة.

5. وقف مشروع سيارة“أبل”

بعد أن ذكر تقرير لبلومبرج في 27 فبراير أن شركة آبل ستنهي مشروع سيارتها، رحب المستثمرون بالتطوير. رغم كل شيء، يفهم من ذلك أن الشركة لن تنفق مليارات الدولارات على جهد بعيد الأمد بعد الآن.

لكن إنهاء السيارة يحرم“أبل” في نهاية الأمر بدون مصدر أموال كبير مستقبلاً. رغم صعوبة تصنيع سيارة كهربائية، كان من الممكن أن تطرحها“أبل” بسعر 100 ألف دولار. رغم توقع هوامش ربح ضعيفة للغاية على الأرجح في أحسن الأحوال، فإن“أبل” يمكن أن تستغل زيادة المبيعات حالياً. هبطت الإيرادات 3% السنة المالية الماضية، ما يعد أسوأ تراجع للشركة منذ 2016.

ويثير التخلي عن السيارة أيضاً مخاوف من أن شركة“أبل” تفضل السلامة، بدلاً من التحرك بقوة لاكتشاف فئات جديدة بلا خوف.

6. وضع خاص لـ”فيجن برو”

دخلت“أبل” في إنتاج فئة منتجات جديدة خلال 2024، وهي سوق الواقع المختلط، التي تطلق عليها الشركة“الحوسبة المكانية”. أبهرت سماعة“فيجن برو” -التي طرحت للمرة الأولى 2 فبراير الماضي- المراجعين وجذبت المستخدمين الأوائل. لكنها بقيت منتجاً بقيمة 3500 دولار مع سبب غير واضح بطريقة كافية. النظارات الواقية ثقيلة جداً إذ لا يمكن ارتداؤها لمدة طويلة، ما جعل العديد من شركات تطوير البرمجيات يحجمون عن إنشاء تطبيقات مخصصة لها.

كانت رؤية كوك الأصلية هي بيع زوج من نظارات الواقع المعزز خفيفة الوزن التي يمكن للمستخدمين ارتداؤها طوال اليوم. لم تكن التكنولوجيا المناسبة لمثل هذا الجهاز جاهزة بعد، لذلك كان على“أبل” اللجوء لحل وسط بتقديم سماعة رأس أكبر حجماً تمزج الواقع المعزز بالواقع الافتراضي.

يكمن التحدي حالياً في تقديم سماعة“فيجن برو” أخف وزناً وأرخص، ما يجعلها أقرب إلى منتج ربما يشتريه المستهلك العادي، لكن هذه العملية تحتاج لأعوام.

7. ركود الكمبيوتر اللوحي

بعدما يفوق عقد من نجاح جهاز“أيباد” السريع، أحب العديد من المستهلكين أجهزة الكمبيوتر اللوحي. بلغ إجمالي مبيعات هذه الأجهزة السنة الماضية أدنى مستوياته منذ 2011، بحسب شركة البحوث“آي دي سي” ( IDC). لا تعد هذه مشكلة خاصة بـ”أبل” وحدها، قطعاً، لكن الشركة هي البائع المهيمن على الأجهزة اللوحية، إذ تشكل مبيعاتها 40% تقريباً من حجم الشحنات.

تحول بعض المستهلكين إلى هواتف أكبر أو عادوا للتو لاستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لكن فاقم المشكلة أن“أبل” لم تصدر طرازاً جديداً واحداً لجهاز“أيباد” خلال السنة التقويمية الماضية. لم يحدث مثل هذا الشح في الإنتاج منذ إزاحة ستيف جوبز الستار عن الجهاز للمرة الأولى خلال 2010.

النبأ السار يتمثل في أن“أبل” تستعد لطرح طُرز جديدة من أجهزة“أيباد” ستعطيه بعض القوة الدافعة. سيُطرح جهاز“أيباد إير” المحدث بحجمين للمرة الأولى، وسيُزود طراز“برو” بشاشات“أوليد” أو (OLED)، وهو اختصار للصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء. لا يعد من السابق لأوانه بالنسبة لشركة تراجعت إيراداتها 25% خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي تخلله موسم العطلات، حيث كانت تمثل أكبر فترة مبيعات للجهاز.

8. معركة قانونية حول الساعة الذكية

في تحرك نادر، اضطرت“أبل” إلى التوقف عن بيع إصدارات من ساعتها باستخدام مستشعر يقيس أكسجين الدم، إثر معركة قانونية مع شركة“ماسيمو”. تمثل الساعات قطعة أساسية من الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة المنزل والملحقات بالنسبة للشركة، وهي أعمال تجارية أسهمت بما يتجاوز 10% من الإيرادات العام الماضي، أو 40 مليار دولار تقريباً.

رغم أن“أبل” كان بمقدورها إلغاء تفعيل هذه الخاصية وإعادة ساعاتها للبيع في السوق، إلا أنها مثلت إخفاقاً قانونياً مخجلاً لشركة نادراً ما تتعرض له. ريما يسفر فقدان إمكانية قياس الأكسجين في الدم أيضاً عن عرقلة جهود“أبل” لإضافة وظائف مستقبلية للساعة، على غرار قياس ارتفاع ضغط الدم ومعدل التنفس خلال النوم.

9. استنزاف المواهب

يعد تغيير المديرين التنفيذيين مسألة متكررة في“أبل”، وتتمتع الشركة بفريق كبير من المديرين. لكن الشركة المصنعة لأجهزة“أيفون” خسرت بعضاً من أكثر قادتها تميزاً في الآونة الأخيرة، لا سيما من فريقها للتصميم. من بين هؤلاء بارت أندريه، المصمم الصناعي صاحب فترة الخدمة الأطول بالشركة وأحد أكبر حاملي براءات اختراع“أبل”. غادر أيضاً كبار المصممين كولين بيرنز وشوتا أوياغي وبيتر راسل كلارك نهاية السنة الماضية تقريباً.

بعد أعوام من مغادرة المواهب، رحل الفريق الذي كان يقود ابتكارات الشركة بالكامل تقريباً في وقت من الأوقات، وعمل تحت إشراف الرجل الأسطوري جوني إيف، وهي مجموعة ساعدت على إضفاء اللمسة الجمالية لـ”أبل”. كما رحل إيفانز هانكي عن منصب رئيس القسم العام الماضي، والذي كان خليفة إيف.

وفي الوقت الحالي تعرض فرق التصميم الصناعي وواجهة المستخدم تقاريرها على جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الشركة. ذكر أشخاص مقربون من الوضع أن وجود شخص يتولى الإشراف على قسم مخصص للتصميم والابتكار أثار سخط بعض الموظفين. وأضافوا أن هذا السخط تفاقم أيضاً بسبب إجراءات لتخفيض التكاليف.

10. فترة ربع سنوية صعبة

في ظل هذه الظروف، يوشك تقرير“أبل” الفصلي المقبل أن يكشف عن بيانات غير مرضية للمستثمرين. وبالفعل، حذرت الشركة من أن الأرقام لن تشكل مقارنة جيدة مع نفس الفترة من العام السابق.

وخلال الربع السابق، كانت شركة“أبل” تتخلص من آخر عقبات العرض المرتبطة بوباء كورونا، كما استفادت من طفرة في المبيعات ناجمة عن الطلب الحبيس. ومن غير المتوقع أن تظفر شركة ما بمكاسب مفاجئة مثل هذه في الفترة الحالية.

ويتوقع محللون تراجع المبيعات حوالي 4% خلال الربع الحالي، الذي يمتد حتى نهاية مارس. ونتيجة لذلك ستكون قد انخفضت إيرادات“أبل” خلال 5 فترات ربع سنوية من الـ6% الماضية.

ذكر بارتون كروكيت محلل شركة“روزنبلات سيكيوريتيز” (Rosenblatt Securities) في مذكرة للعملاء أن“أسهم (أبل) من وجهة نظرنا تمر بنقطة فاصلة”. وأضاف أن مشروع السيارة الفاشل وعدم جاهزية“فيرجن برو” بالكامل أضعفا مكانة الشركة.

والسؤال الذي يدور حالياً هو ما إذا كان اندفاع“أبل” نحو مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه استعادة هذه المكانة. واختتم كروكيت:“لدى (أبل) القدرة على استعادة جزء من هذه المكانة المفقودة”.





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