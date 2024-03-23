الإسكان: 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالى الغربى وبنى سويف الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازى تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى – مدينة بنى سويف الجديدة).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

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ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء الواقعة بوحدة سياحية“شاليه” بقرية سياحية بالساحل الشمالى الغربي، والمتمثلة فى صب سقف التراس البحرى بالدور الثالث علوي، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على أن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ سكنية بقطاعات مختلفة بالحى السكنى السادس“ابنى بيتك 1 و 2” بمدينة بنى سويف الجديدة، والمتمثلة فى تقفيل بلكونة، وبناء بالردود الخلفى بأدوار مختلفة بقطع الأراضي، وصب مناور وأعمدة، بمساحات وأبعاد مختلفة، وغير ذلك من مخالفات، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.

وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى – مدينة بنى سويف الجديدة)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.