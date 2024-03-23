الإسكان: 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالى الغربى وبنى سويف الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازى تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى – مدينة بنى سويف الجديدة).
وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.
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ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء الواقعة بوحدة سياحية“شاليه” بقرية سياحية بالساحل الشمالى الغربي، والمتمثلة فى صب سقف التراس البحرى بالدور الثالث علوي، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نصت القرارات على أن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ سكنية بقطاعات مختلفة بالحى السكنى السادس“ابنى بيتك 1 و 2” بمدينة بنى سويف الجديدة، والمتمثلة فى تقفيل بلكونة، وبناء بالردود الخلفى بأدوار مختلفة بقطع الأراضي، وصب مناور وأعمدة، بمساحات وأبعاد مختلفة، وغير ذلك من مخالفات، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.
وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى – مدينة بنى سويف الجديدة)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.
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