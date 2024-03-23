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واشنطن تقيّم ضمانات إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في غزة

3/23/2024 4:19:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تقيم حاليا ما إذا كانت ضمانات إسرائيل بشأن استخدام أسلحة أميركية في غزة ذات مصداقية.


وقال المسؤول الأميركي إن وزارة الخارجية تعمل على إصدار تقييم بشأن الضمانات التي قدمتها إسرائيل بحلول يوم الأحد.


وفي السياق، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لواشنطن بوست إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يتخذ قرارا بعد بشأن ضمانات إسرائيل لاستخدام الأسلحة الأميركية بغزة.

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