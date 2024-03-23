واشنطن تقيّم ضمانات إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تقيم حاليا ما إذا كانت ضمانات إسرائيل بشأن استخدام أسلحة أميركية في غزة ذات مصداقية.
وقال المسؤول الأميركي إن وزارة الخارجية تعمل على إصدار تقييم بشأن الضمانات التي قدمتها إسرائيل بحلول يوم الأحد.
وفي السياق، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لواشنطن بوست إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يتخذ قرارا بعد بشأن ضمانات إسرائيل لاستخدام الأسلحة الأميركية بغزة.
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