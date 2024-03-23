الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN-شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.
وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أوقف سير المركبات عبر الحاجزين، ودقق في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما تسبب بأزمة مركبات أمام المواطنين، خاصة للمتوجهين إلى الأغوار.
ويشهد الحاجزان منذ أشهر، تشديدات عسكرية وتفتيش لمركبات المواطنين، ما يعيق من حركتهم والالتحاق بأعمالهم في الأغوار.
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