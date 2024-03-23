الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN-شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أوقف سير المركبات عبر الحاجزين، ودقق في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما تسبب بأزمة مركبات أمام المواطنين، خاصة للمتوجهين إلى الأغوار.

ويشهد الحاجزان منذ أشهر، تشديدات عسكرية وتفتيش لمركبات المواطنين، ما يعيق من حركتهم والالتحاق بأعمالهم في الأغوار.