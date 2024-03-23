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“حكومة غزة”: جيش الاحتلال يهدد بقصف وتدمير مباني“الشفاء الطبي” فوق رؤوس من فيه

3/23/2024 4:19:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن فيه.

وذكر الإعلامي الحكومي في بيان:“وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين بأنه سيقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام”.

وأعرب المكتب عن استنكاره وإدانته“البالغة” لتلك“الجريمة المنظمة” التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها“بكل وحشية وانتقام”. كما حمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي“المسؤولية الكاملة عن استمرار الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي والطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين”.

وطالب دول العالم بـ”إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، والخروج من مربع الصمت وممارسة دور عملي لوقف الحرب والمجازر المتواصلة بأشكال مختلفة”.

ولليوم السادس يواصل جيش الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة“الإبادة الجماعية”.

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