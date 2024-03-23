تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار وقف لإطلاق النار في غزة حتى الاثنين

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN-تأجّل تصويت كان مقرّرا، اليوم السبت، في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يُطالب بوقف إطلاق نار“فوري” في غزّة، حتّى يوم الإثنين القادم، في محاولة لتجنّب فشل آخَر بعد استخدام روسيا والصين، أمس الجمعة، حقّهما في النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار أمريكي، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسيّة لوكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر أنّ هذا الإرجاء تقرّر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل هذا الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.

واستخدمت روسيا والصين، أمس الجمعة، الفيتو في مجلس الأمن ضدّ مشروع قرار أمريكي يؤيّد الدعوة إلى وقف إطلاق نار بين حركة حماس وإسرائيل.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفلد إن الفيتو المزدوج ليس“خبيثا فحسب”، بل“سخيف” أيضا. وأضافت“بكل بساطة لا ترغب روسيا والصين بالتصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة”، وأنهما تفضّلان رؤية الولايات المتحدة“تفشل” على حساب تحقيق المجلس“نجاحا”.

ورأى المندوب الروسي“فاسيلي نيبينزيا” أن الولايات المتحدة لا تبذل أي جهود لكبح جماح إسرائيل، ساخرا من واشنطن لحديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما“مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض”.

وبعد هذا الرفض للنص الأمريكي، كان مقررا أن يتم، اليوم السبت، طرح مشروع قرار بديل للتصويت، يرعاه ثمانية أعضاء غير دائمين في المجلس (الجزائر، مالطا، موزمبيق، غويانا، سلوفينيا، سيراليون، سويسرا والاكوادور).