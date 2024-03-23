تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يطرأ اليوم السبت، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية، حيث من المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ومن المتوقع أن يمتد هطول المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
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