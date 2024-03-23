تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يطرأ اليوم السبت، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية، حيث من المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ومن المتوقع أن يمتد هطول المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.