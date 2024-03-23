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في رمضان.. 7 عصائر طبيعية تمنع انسداد القلب والجلطات

3/23/2024 3:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد انسدادات القلب والجلطات الدموية من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحالات مرضية خطيرة تهدد الحياة، ويمكن الوقاية من هذه المشكلات خلال شهر رمضان عن طريق تضمين بعض العصائر الصحية في النظام الغذائي المتبع.
عصائر تمنع تكون جلطات القلب


1- عصير الرمان
يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات وتخفض ضغط الدم، و قد يساعد في منع تكون جلطات الدم.


2- عصير التوت البري
يحتوي على مضادات الأكسدة والفلافونويد التي تحسن صحة القلب، وله خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.


3- عصير البرتقال
غني بفيتامين C والبوتاسيوم، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.


4- عصير الجزر
يحتوي على البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب من التلف، ويحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب بشكل عام.


5- عصير الشمندر
يعتبر مفيدًا لتحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وزيادة مستويات الأكسجين في الخلايا، ويساهم بتحسين أداء الدورة الدموية بشكل عام.


6- عصير الطماطم
عصير الطماطم غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في مكافحة أمراض القلب.
ويحتوي على فيتامينات C وE وحديد ومغنيسيوم وبوتاسيوم، وهي عناصر يحتاجها جسمك للحفاظ على تدفق الدم وإزالة الصوديوم الزائد من الجسم.
الطماطم أيضًا مصدر لليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تقوية الشرايين ويقلل من نسبة الكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.

7- عصائر الخضار
بالنسبة لعصائر الخضار، يُعتبر خلط الخضروات الخضراء الصحية مع الفواكه والمحليات الطبيعية خيارًا رائعًا لأولئك الذين يحتاجون إلى تناول الخضروات ولكنهم لا يحبون طعمها.
ويمكن مزج الخضروات مثل السبانخ أو اللفت مع الفواكه مثل التفاح أو البرتقال، ويُعتبر كلاهما من الأطعمة الفائقة لصحة القلب بفضل المستويات العالية من الكالسيوم والحديد، مما يقلل الالتهابات.

الكونسلتو

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