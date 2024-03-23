شهداء وجرحى جراء قصف مدفعي شمال خان يونس
التاريخ
3/23/2024 3:09:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن المنطقة تعرضت لقصف مدفعي عنيف وتشهد اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
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