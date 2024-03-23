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شهداء وجرحى جراء قصف مدفعي شمال خان يونس

3/23/2024 3:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن المنطقة تعرضت لقصف مدفعي عنيف وتشهد اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.













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