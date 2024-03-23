مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، جلسة يصوت خلالها على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الامن وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر).



واستخدمت أمس الجمعة كل من الصين والاتحاد الروسي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي وعارضته الجزائر أيضا.



وجاءت المعارضة على القرار بما فيها الدول العربية ممثلة بالجزائر بسبب اللبس في احدى فقرات القرار التي تقول انه "من الضروري" التوصل إلى"وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف" لكنها لا تدعو ولا تطالب بوقف اطلاق النار.



أما مشروع القرار الذي يصوت عليه المجلس، اليوم، فان فقرته الاولى تنص على أن مجلس الامن "يطالب بوقف فوري لاطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الاطراف، يؤدي الى وقف دائم ومستمر".



وتنص فقرته الثانية على اطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الانسانية والطبية الى القطاع.



يذكر ان الدول العشر غير الدائمة هي اليابان: الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور، فيما الدول التي تبنت مشروع القرار لتقديمه تقلصت الى 7 وهي الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، سلوفانيا، سيراليون، بسبب على ما يبدو ضغوطات دولية.