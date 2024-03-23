الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن شدة سرعة الرياح، يوم الثلاثاء.