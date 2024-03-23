حمدان بن مبارك يُتابع تدريبات منتخبنا الوطني

(MENAFN
- Al-Bayan)
تابع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم تدريبات منتخبنا الوطني في ملعب جامعة نيويورك استعداداً لمواجهة الإياب مع نظيره المنتخب اليمني المقررة يوم الثلاثاء المقبل في منطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية.
وحرص معالي رئيس الاتحاد على التحدث مع اللاعبين بعد نهاية التدريبات، متمنياً لهم التوفيق في المباراة المقبلة ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتعزيز صدارة المجموعة.
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