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حمدان بن مبارك يُتابع تدريبات منتخبنا الوطني

3/23/2024 3:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تابع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم تدريبات منتخبنا الوطني في ملعب جامعة نيويورك استعداداً لمواجهة الإياب مع نظيره المنتخب اليمني المقررة يوم الثلاثاء المقبل في منطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

وحرص معالي رئيس الاتحاد على التحدث مع اللاعبين بعد نهاية التدريبات، متمنياً لهم التوفيق في المباراة المقبلة ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتعزيز صدارة المجموعة.

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