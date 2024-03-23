كيشيدا يتعهد بتعزيز قدرات اليابان على الردع

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت بتعزيز قدرات اليابان على الردع في ظل بيئة أمنية شديدة الصعوبة والتعقيد.

وقال كيشيدا في كلمة في مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الدفاع الوطني في يوكوسوكا بالقرب من العاصمة طوكيو "سنحقق الردع في حالات الطوارئ ونمنع التهديدات ضد بلادنا"، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

واقترح رئيس الوزراء الياباني العمل على تحقيق أهداف ثلاث وثائق دفاعية رئيسية، من بينها استراتيجية الأمن الوطني التي قامت الحكومة بتحديثها في ديسمبر 2022 للحصول على قدرات لشن ضربات مضادة، وهو تحول كبير من سياسة اليابان الأمنية بعد الحرب وذلك بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب.

ومع استمرار الصين في توسيع أنشطتها العسكرية، قال كيشيدا إن هناك محاولات متزايدة لـ"تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي بالقوة"، مضيفا أن اليابان "تعيش في البيئة الأمنية الأكثر صعوبة والأكثر تعقيدا في فترة ما بعد الحرب".





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