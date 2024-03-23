Saturday, 23 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيشيدا يتعهد بتعزيز قدرات اليابان على الردع

3/23/2024 3:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت بتعزيز قدرات اليابان على الردع في ظل بيئة أمنية شديدة الصعوبة والتعقيد.

وقال كيشيدا في كلمة في مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الدفاع الوطني في يوكوسوكا بالقرب من العاصمة طوكيو "سنحقق الردع في حالات الطوارئ ونمنع التهديدات ضد بلادنا"، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

واقترح رئيس الوزراء الياباني العمل على تحقيق أهداف ثلاث وثائق دفاعية رئيسية، من بينها استراتيجية الأمن الوطني التي قامت الحكومة بتحديثها في ديسمبر 2022 للحصول على قدرات لشن ضربات مضادة، وهو تحول كبير من سياسة اليابان الأمنية بعد الحرب وذلك بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب.

ومع استمرار الصين في توسيع أنشطتها العسكرية، قال كيشيدا إن هناك محاولات متزايدة لـ"تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي بالقوة"، مضيفا أن اليابان "تعيش في البيئة الأمنية الأكثر صعوبة والأكثر تعقيدا في فترة ما بعد الحرب".


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23032024000110011019ID1108012493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث