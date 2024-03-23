هاري كاين يغيب عن مواجهة إنجلترا والبرازيل اليوم

سيغيب هاري كاين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم عن المباراة الودية التي يلعبها "الأسود الثلاثة" مع البرازيل اليوم

السبت استعداداً لكأس أوروبا 2024، بسبب الإصابة.

وأصيب كاين في كاحله خلال فوز فريقه بايرن ميونيخ على دارمشتات 5-2 السبت الماضي في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني، ولن تتم المخاطرة بإشراكه في المباراة أمام البرازيل على ملعب ويمبلي.

ومن الممكن أن ينسحب غياب كاين على مواجهة بلجيكا الثلاثاء أيضاً على الملعب عينه.

وستكون المباراة ضد بلجيكا الأخيرة لمنتخب "الأسود الثلاثة" قبل أن يعلن المدرب غاريث ساوثغايت عن تشكيلته لنهائيات كأس أوروبا، وليس هناك أي شكّ حيال مشاركة مهاجم توتنهام السابق في البطولة القارية المقررة بين 14 يونيو و14 يوليو.

وسيبقى جوردان هندرسون لاعب وسط أياكس الهولندي وكول بالمر مهاجم تشلسي مع المنتخب، لكنهما لن يشاركا في المباراة ضد البرازيل والتي بيعت جميع تذاكرها، بسبب الإصابة.

وكان نجم أرسنال بوكايو ساكا انسحب من التشكيلة الخميس بسبب الإصابة أيضاً.

وقال ساوثغايت "في الغد (لن يلعب) هاري كاين، جوردان هندرسون وكول بالمر".

وأضاف "يُمكنني أن أقول إن كول و+هندو+ لديهما فرصة أفضل باللعب أمام بلجيكا من كاين. ستكون مشاركته مشكوكٌ فيها للغاية".

وقبل السفر الى ألمانيا لخوض النهائيات القارية ضمن المجموعة الثالثة بجانب صربيا والدنمارك وسلوفينيا، من المقرر أن تلعب إنكلترا مباراتين استعداديتين أخريين ضد البوسنة وايسلندا في الثالث والسابع من يونيو.

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