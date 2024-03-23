Saturday, 23 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هاري كاين يغيب عن مواجهة إنجلترا والبرازيل اليوم

3/23/2024 3:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيغيب هاري كاين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم عن المباراة الودية التي يلعبها "الأسود الثلاثة" مع البرازيل اليوم
السبت استعداداً لكأس أوروبا 2024، بسبب الإصابة.

وأصيب كاين في كاحله خلال فوز فريقه بايرن ميونيخ على دارمشتات 5-2 السبت الماضي في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني، ولن تتم المخاطرة بإشراكه في المباراة أمام البرازيل على ملعب ويمبلي.

ومن الممكن أن ينسحب غياب كاين على مواجهة بلجيكا الثلاثاء أيضاً على الملعب عينه.

وستكون المباراة ضد بلجيكا الأخيرة لمنتخب "الأسود الثلاثة" قبل أن يعلن المدرب غاريث ساوثغايت عن تشكيلته لنهائيات كأس أوروبا، وليس هناك أي شكّ حيال مشاركة مهاجم توتنهام السابق في البطولة القارية المقررة بين 14 يونيو و14 يوليو.

وسيبقى جوردان هندرسون لاعب وسط أياكس الهولندي وكول بالمر مهاجم تشلسي مع المنتخب، لكنهما لن يشاركا في المباراة ضد البرازيل والتي بيعت جميع تذاكرها، بسبب الإصابة.

وكان نجم أرسنال بوكايو ساكا انسحب من التشكيلة الخميس بسبب الإصابة أيضاً.

وقال ساوثغايت "في الغد (لن يلعب) هاري كاين، جوردان هندرسون وكول بالمر".

وأضاف "يُمكنني أن أقول إن كول و+هندو+ لديهما فرصة أفضل باللعب أمام بلجيكا من كاين. ستكون مشاركته مشكوكٌ فيها للغاية".

وقبل السفر الى ألمانيا لخوض النهائيات القارية ضمن المجموعة الثالثة بجانب صربيا والدنمارك وسلوفينيا، من المقرر أن تلعب إنكلترا مباراتين استعداديتين أخريين ضد البوسنة وايسلندا في الثالث والسابع من يونيو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN23032024000110011019ID1108012491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث