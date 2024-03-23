914 مليون متسوق عبر الإنترنت في الصين بنهاية ديسمبر 2023

وصل عدد المتسوقين عبر الإنترنت في الصين إلى أكثر من 914 مليونا بنهاية ديسمبر 2023، وهو ما يمثل 83.8 % من إجمالي مستخدمي الانترنت في البلاد، وفقا لتقرير صادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية الذي أكد استمرار نمو صناعة التجارة الإلكترونية ودعمها للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستهلاك.

وأوضح التقرير، الذي نقلته مجموعة الصين للإعلام، أن الاستهلاك الأخضر والمنتجات المحلية والسلع الصينية العصرية تشهد نموا ملحوظا.

وبحسب ليو يو لين رئيس مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية، فقد اشترى أكثر من 150 مليون مستهلك من جيل الألفية منتجات صينية عصرية خلال 2023، مما يعكس اهتمام الشباب بالثقافة الصينية التقليدية وتوسع العلامات التجارية المحلية.

كما كشف التقرير، عن وصول عدد مستخدمي الفيديو عبر الإنترنت إلى 1.067 مليار شخص، مما يشير إلى انتشار الثقافة واتجاهات الاستهلاك الجديدة.





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