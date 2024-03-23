ويفا يتوصّل إلى تسوية مع مشجعي ليفربول في قضية نهائي أبطال 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة تسوية دعوى قضائية مدنية قدّمها عدد من مشجعي ليفربول الإنكليزي الذين تعرضوا لإصابات جسدية ونفسية في محيط "ستاد دو فرانس" على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022.

وقال "ويفا" إن "تسويةً كاملةً ونهائيةً" قد اتُّفق عليها مع المشجعين الممثّلين عبر مجموعتين من المحامين من مكتبي "بينغهام لونغ" في ليفربول و"بوغوست غودهيد" في لندن.

وأضاف المسؤولون في الاتحاد أن تفاصيل التسوية ستبقى سريّة.

واعتبر تحقيق مستقل العام قبل الماضي أن "ويفا" يتحمّل "المسؤولية الأساسية" للإخفاقات التي كادت تؤدي إلى أن تُصبح المباراة النهائية بين ليفربول ورريال مدريد الإسباني "كارثة".

وشابت المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد وتوّج بلقبه الرابع عشر في المسابقة، فوضى عارمة حيث عانى مشجعو الفريق الإنكليزي للدخول إلى الملعب.

وتعرض المشجعون للمضايقات لدى محاولتهم دخول الملعب وأطلق عليهم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج "ستاد دو فرانس" في ضواحي العاصمة الفرنسية حيث تأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة.

وقال البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي "أخذ +ويفا+ عدداً من الخطوات بعد نهائي 2022، من بينها تنفيذ توصيات من التحقيق المستقلّ ووضع خطة خاصة لإعادة الأموال إلى المشجعين".

وأضاف "اتفق جميع الأطراف على شروط هذا البيان، لكن شروط التسوية ستبقى سريّة"، مشيراً إلى أن المسؤولين يأملون أن تؤدي هذه التسوية إلى "إغلاق الملف من دون أي اعتراف بالمسؤولية".

بدوره، قال جيرارد لونغ المدير الإداري لشركة بينغهام لونغ "كمكتب محاماة محليّ، كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على إبلاغ (المشجعين) أننا حللنا الأمر من دون إجراءات قانونية طويلة، وأنهم سيحصلون على بعض التعويضات".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز