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ربط المحطة الـ4 من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي بشبكة الكهرباء الرئيسية في الإمارات

3/23/2024 3:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ربط المحطة الـ4 من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي بشبكة الكهرباء الرئيسية في الإمارات.

ويسهم ربط المحطة الـ4 من محطات براكة للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الرئيسية في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتسريع جهود خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة الكهربائية في الدولة، وتوليد نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.

وفور بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، ستولّد محطات براكة للطاقة النووية 40 تيراواط / ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً.

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