ربط المحطة الـ4 من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي بشبكة الكهرباء الرئيسية في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ربط المحطة الـ4 من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي بشبكة الكهرباء الرئيسية في الإمارات.
ويسهم ربط المحطة الـ4 من محطات براكة للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الرئيسية في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتسريع جهود خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة الكهربائية في الدولة، وتوليد نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
وفور بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، ستولّد محطات براكة للطاقة النووية 40 تيراواط / ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً.
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