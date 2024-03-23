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مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

3/23/2024 2:16:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس خلال شهر رمضان، حسبما قال دبلوماسيون.

وقد أخفق مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة في الموافقة على مشروع قرار أمريكي بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به دول غير دائمة العضوية في مجلس الامن وسيجري التصويت عليه اليوم السبت إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار خلال شهر رمضان "يقود إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام".

ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بشأن مشروع القرار في الساعة العاشرة من صباح اليوم (14.00 بتوقيت غرينتش).

ويتطلب صدور قرار من مجلس الأمن أن تكون الأصوات المؤيدة 9 على الأقل من الدول الـ 15 الأعضاء. علاوة على ذلك يتعين ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض.

تجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي. وإذا تجاهلتها دولة صدر بحقها قرار، يمكن أن يفرض المجلس عقوبات عليها.


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