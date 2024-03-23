اندلاع حريق في روسيا بعد هجوم شنّته مسيّرة على مصفاة للنفط

(MENAFN
- Al-Bayan)
اندلع حريق اليوم السبت في مصفاة لتكرير النفط في منطقة سامارا الروسية (فولغا) عقب هجوم بطائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.
ونقلت الوكالات عن دميتري أزاروف حاكم منطقة سامارا قوله "هذه الليلة، نُفذت عدة هجمات بطائرات بدون طيار على مصافي النفط في المنطقة"، مضيفا أن أحد هذه الهجمات تسبب في "حريق في مصفاة كويبيتشفسكي النفطية"، مؤكدا عدم وقوع إصابات.
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