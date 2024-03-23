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اندلاع حريق في روسيا بعد هجوم شنّته مسيّرة على مصفاة للنفط

3/23/2024 2:16:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اندلع حريق اليوم السبت في مصفاة لتكرير النفط في منطقة سامارا الروسية (فولغا) عقب هجوم بطائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

ونقلت الوكالات عن دميتري أزاروف حاكم منطقة سامارا قوله "هذه الليلة، نُفذت عدة هجمات بطائرات بدون طيار على مصافي النفط في المنطقة"، مضيفا أن أحد هذه الهجمات تسبب في "حريق في مصفاة كويبيتشفسكي النفطية"، مؤكدا عدم وقوع إصابات.


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