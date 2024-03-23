شريحة «إيلون ماسك» تمكن مريضاً مشلولاً من الكتابة من خلال التفكير

كتب نولاند أربو وهو أول مريض يحصل على شريحة إلكترونية من شركة "نيورالينك" للتكنولوجيا الطبية المملوكة للملياردير إيلون ماسك أول منشور له على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي من خلال أفكاره.

وعلق ماسك بإعادة نشر الرسالة الأصلية "أول منشور على الإطلاق يتم من خلال التفكير، باستخدام جهاز تخاطر نيورالينك".

وقال نولان أربو (29 عاما) إنه أصيب بالشلل الرباعي في حادث منذ نحو ثمانية أعوام ولا يشعر بأي شيء تحت كتفيه. ويمكن لرجل الآن استخدام أفكاره لتحريك مؤشر على رقعة الشطرنج على شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص به، وإعادة ترتيب القطع. وقال أربو إنه يلعب ألعاب الكمبيوتر ويأخذ فترات راحة لإعادة شحن جهازه.

وفي يوم 28 يناير، قامت شركة "نيورالينك"، بوضع غرسة دماغية في إنسان لأول مرة.

وقال ماسك على منصته عبر الإنترنت "إكس" آنذاك إن المريض يتعافى بشكل جيد بعد الإجراء.

ونشر ماسك: "تظهر النتائج الأولية اكتشافات واعدة لتحفيز الخلايا العصبية".

يشار إلى أن هذه الخطوة من نيورالينك مصممة لتمكين الأشخاص من التحكم في هواتفهم الذكية باستخدام أفكارهم، فضلا عن تشغيل تقنيات أخرى.

وفي شهر مايو، حصلت شركة نيورالينك على ترخيص لاستخدام الغرسة المسطحة والدائرية في تجربة سريرية مع البشر، بعد أن تم اختبارها سابقا على القردة.

وتحتوي الغرسة على 1024 إلكترود، ويقوم روبوت بتوصيلها بالدماغ باستخدام إبرة ناعمة للغاية.

وللتجربة السريرية، كانت نيورالينك تبحث عن مرضى يعانون من الشلل الرباعي، أي شلل في الساقين والذراعين. وعندما يبدأ الأشخاص في التحرك، يصبح جزء معين من الدماغ نشطا.

وتلتقط الإلكترودات هذه الإشارات ويفترض أن تكون كافية لتخيل حركة لتشغيل مؤشر على جهاز الكمبيوتر، على سبيل المثال.

وحتى مع العمليات الناجحة، قد يحتاج المرضى إلى شهور لتعلم كيفية التحكم في الكمبيوتر باستخدام أفكارهم. وتم تصميم التجربة السريرية لشركة نيورالينك لتستمر لمدة ست سنوات.

ويتم إجراء أبحاث حول واجهات الدماغ والحاسوب من هذا النوع منذ سنوات، وقد تم تركيب غرسات متنوعة لدى بعض الأشخاص بالفعل. وتمتلك نيورالينك أيضا العديد من المنافسين الذين يأملون أيضا في استخدام التكنولوجيا تجاريا.



