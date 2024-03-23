اتحاد الكرة المصري يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور لاعب وسط منتخب الفراعنة خلال مواجهة نيوزلندا كانت عبارة عن خلع في مفصل الترقوة.

وذكر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، أظهرت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وقال: "سيستكمل اللاعب الإشاعات (السبت) وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه".

وتعرض إمام عاشور للإصابة في مباراة منتخب مصر مع نيوزلندا التي اقيمت مساء الجمعة في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف.





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