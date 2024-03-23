إرجاء التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن وقف لإطلاق النار في غزة

تأجّل تصويت كان مقرّرا اليوم السبت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يُطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزّة، حتّى يوم الإثنين، في محاولة لتجنّب فشل آخَر بعد استخدام روسيا والصين الجمعة حقّهما في النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار أمريكي، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسيّة لوكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر أنّ هذا الإرجاء تقرّر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل هذا الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة الفيتو في مجلس الأمن ضدّ مشروع قرار أمريكي يؤيّد الدعوة إلى وقف إطلاق نار بين حركة حماس وإسرائيل.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفلد إن الفيتو المزدوج ليس "خبيثا فحسب"، بل "سخيف" أيضا. وأضافت "بكل بساطة لا ترغب روسيا والصين بالتصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة"، وأنهما تفضّلان رؤية الولايات المتحدة "تفشل" على حساب تحقيق المجلس "نجاحا".

ورأى المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة لا تبذل أي جهود لكبح جماح إسرائيل، ساخرا من واشنطن لحديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما "مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض".

وبعد هذا الرفض للنص الأمريكي، كان مقررا أن يتم السبت طرح مشروع قرار بديل للتصويت، يرعاه ثمانية أعضاء غير دائمين في المجلس (الجزائر، مالطا، موزمبيق، غويانا، سلوفينيا، سيراليون، سويسرا والاكوادور).

وهذا المشروع "يحضّ على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان... يقود إلى وقف دائم للنار" والإفراج "غير المشروط" عن الرهائن وإزالة "كل العقبات" أمام المساعدات الإنسانية، وفق آخِر نسخة منه اطّلعت عليها فرانس برس.





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