ملاءات سرير تتلف قصرا سعره 2 مليون يورو في أستراليا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حادثة غريبة تسببت بإتلاف قصرٍ كامل يبلغ سعره مليوني يورو، حصلت في أستراليا بسبب ملاءات السرير.

وفي التفاصيل، وضعت وكيلةٌ عقاريةٌ عن طريق الخطأ المُلاءات في غرفةٍ بالطابق السفلي بالقصر على رف معدني يصل إليه الضوء.

وبعد 20 دقيقةً اندلع حريق كبير بالقصر الواقع على طريق ريفرفيو في شاطئ أفالون، وأكد الخبراء أن الحريق ناجمٌ عن اشتعال النيران بسبب الضوء.

وكانت وكيلة العقارات الأسترالية جولي بوندوك تستعد لترتيب القصر المُكوّن من 4 غرف نوم على الشواطئ الشمالية لسيدني عندما لاحظت أن المُستأجرين الحاليين للقصر تركوا بعض المُلاءات والأفرشة على سطح القصر حتى تجفّ. ورفع مالك العقار، بيتر بوش، الذي كان يستعدّ لبيع العقار، الأمرَ إلى المحكمة.

لبنان 24



