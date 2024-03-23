ملاءات سرير تتلف قصرا سعره 2 مليون يورو في أستراليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حادثة غريبة تسببت بإتلاف قصرٍ كامل يبلغ سعره مليوني يورو، حصلت في أستراليا بسبب ملاءات السرير.
وفي التفاصيل، وضعت وكيلةٌ عقاريةٌ عن طريق الخطأ المُلاءات في غرفةٍ بالطابق السفلي بالقصر على رف معدني يصل إليه الضوء.
وبعد 20 دقيقةً اندلع حريق كبير بالقصر الواقع على طريق ريفرفيو في شاطئ أفالون، وأكد الخبراء أن الحريق ناجمٌ عن اشتعال النيران بسبب الضوء.
وكانت وكيلة العقارات الأسترالية جولي بوندوك تستعد لترتيب القصر المُكوّن من 4 غرف نوم على الشواطئ الشمالية لسيدني عندما لاحظت أن المُستأجرين الحاليين للقصر تركوا بعض المُلاءات والأفرشة على سطح القصر حتى تجفّ. ورفع مالك العقار، بيتر بوش، الذي كان يستعدّ لبيع العقار، الأمرَ إلى المحكمة.
لبنان 24
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