Saturday, 23 March 2024 10:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضابط شرطة يسرق أموالاً من جثة رجل في بريطانيا

3/23/2024 2:07:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت الشرطة في بريطانيا تحقيقا مع ضابط سرق أموالا من جثة مخرج أفلام إيطالي بعد وفاته فجأة في أحد شوارع لندن
وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام بريطانية إن جثة الضحية كلاوديو جايتاني، 45 عاما وهو مخرج أفلام إيطالي، تركت في أحد شوارع شمال لندن المزدحمة قرابة 6 ساعات على مرأى ومسمع من المارة بينما كان الضباط ينتظرون متعهد دفن الموتى.


وأوضحت أن الضباط الذين حضروا مكان الحادث أخذوا جواز سفره ومحفظته لكنهم سمحوا لصديقيه بالاحتفاظ بدراجته وحقيبة ظهره.


وبينت الصحيفة أن الزوجين اكتشفا أن الأموال مفقودة من محفظة جايتاني أثناء جمع متعلقاته من مركز شرطة إدمونتون، حيث بدأت شرطة العاصمة تحقيقا.


روسيا اليوم


MENAFN23032024000208011052ID1108012453

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث