ما هو العلاج الكيميائي الوقائي الذي ستحصل عليه كيت ميدلتون؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في خبر يمثل صدمة حزينة لبريطانيا، أعلنت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أمس الجمعة إصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي الوقائي.

وجاء البيان المصور بعد أسابيع من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مكانها وصحتها منذ نقلها إلى مستشفى في كانون الثاني الماضي لإجراء جراحة بالمعدة لم تعلن تفاصيلها.



ما هو العلاج الكيميائي الوقائي؟

يُعرف العلاج الكيميائي الوقائي أيضا باسم العلاج المساعد، وغالبا ما يستخدم بعد الجراحة لتقليل فرصة عودة السرطان وانتشاره.

بحسب لورانس يونغ، أستاذ علم الأورام في جامعة وارويك: "حتى بعد الإزالة الناجحة لجميع أنواع السرطان المرئية عن طريق الجراحة، يمكن أن تظل الخلايا السرطانية المجهرية كامنة في الجسم ولا يمكن اكتشافها عن طريق الاختبارات الحالية".

متى يتم استخدام العلاج الكيميائي الوقائي؟

يقول الدكتور كارول سيكورا، أخصائي السرطان واستشاري الأورام، إنه يمكن استخدامه عندما يكون "خطر تكرار المرض مرتفعا.

وفق سيكورا فإن الطريقة التي يتم بها تقديم العلاج أصبحت أفضل بكثير الآن، ويتم ذلك بشكل احترافي للغاية.

يؤكد سيكورا أن الأطباء قادرون على توقع "العلاج المناسب للمريض"، مضيفا: "على الرغم من أنه صعب، إلا أن للعلاج الكيميائي فائدة كبيرة".

وتصف هيئة الخدمات الصحية الوطنية العلاج الكيميائي المساعد بأنه علاج كيميائي يستخدم "لتقليل خطر عودة السرطان بعد العلاج الإشعاعي أو الجراحة".

في بعض الأحيان يمكن للسرطان أن "يهرب من العضو الأصلي"

ما تأثير العمر؟

يصف أندرو بيغز، استشاري جراحة القولون والمستقيم، جامعة برمنغهام، العلاج الكيميائي الوقائي بأنه "يشبه إلى حد ما مسح الأرضية بالمبيض عندما ينسكب شيء ما عليها، حيث يقتل العلاج الكيميائي أي خلايا متفلتة".

حسبما ذكر بيغز "ليس للعمر أي تأثير على معدل نجاح العلاج الكيميائي إلا عندما تكون السرطانات شديدة المناعة وهي شائعة لدى الشباب، وفي هذه الحالة يمكن إعطاء نوع من العلاج الكيميائي يسمى العلاج المناعي".

بيغز قال إن الشباب يمكنهم "تحمل جرعات أعلى من العلاج الكيميائي" بشكل أفضل، لذلك يمكن إعطاؤهم خطط علاج أقوى "من المرجح أن تقتل أي خلايا متبقية".

العلاج الكيميائي "يُعطى عموما لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى 12 شهرا، اعتمادا على نوع السرطان.

سكاي نيو