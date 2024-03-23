أكبر حديقة توليب تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 75 في هولندا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُتوقع أن يُقبل مئات الآلاف من الزوار، على متنزه كوكنهوف قرب العاصمة الهولندية أمستردام الذي فتح أبوابه يوم الخميس، للتمتع في مناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسه بمشهد أزهاره البالغ عددها سبعة ملايين والتي تجعل منه أكبر حديقة للتوليب في العالم.
وتبلغ مساحة الحديقة الواقعة بمدينة في غرب هولندا 32 هكتاراً، تشكّل الألوان المتعددة لملايين الزهور فيها، من توليب وسواها، لوحة بديعة استقطبت 1.4 مليون زائر العام الماضي، وتُعدّ تالياً من أشهر المعالم السياحية في هولندا.
وتولّت تأسيس حديقة كوكنهوف عام 1949، مجموعة من مزارعي أزهار التوليب ومصدريها بغية عرض منتجاتهم. وستكون زهرة التوليب الصفراء الذهبية التي سُميت احتفاء بملك بريطانيا تشارلز الثالث، أحد عناصر الجذب الرئيسية في المعرض الذي سيبقى مفتوحاً حتى 12 مايو المقبل.
البيان
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