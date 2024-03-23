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أكبر حديقة توليب تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 75 في هولندا

3/23/2024 2:07:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُتوقع أن يُقبل مئات الآلاف من الزوار، على متنزه كوكنهوف قرب العاصمة الهولندية أمستردام الذي فتح أبوابه يوم الخميس، للتمتع في مناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسه بمشهد أزهاره البالغ عددها سبعة ملايين والتي تجعل منه أكبر حديقة للتوليب في العالم.
وتبلغ مساحة الحديقة الواقعة بمدينة في غرب هولندا 32 هكتاراً، تشكّل الألوان المتعددة لملايين الزهور فيها، من توليب وسواها، لوحة بديعة استقطبت 1.4 مليون زائر العام الماضي، وتُعدّ تالياً من أشهر المعالم السياحية في هولندا.


وتولّت تأسيس حديقة كوكنهوف عام 1949، مجموعة من مزارعي أزهار التوليب ومصدريها بغية عرض منتجاتهم. وستكون زهرة التوليب الصفراء الذهبية التي سُميت احتفاء بملك بريطانيا تشارلز الثالث، أحد عناصر الجذب الرئيسية في المعرض الذي سيبقى مفتوحاً حتى 12 مايو المقبل.


البيان

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