النيجر تعلن إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع نيجيريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 22 - 3 (كونا) -- أعلنت النيجر اليوم الجمعة إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع نيجيريا بعد إغلاقها خلال انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وأوضحت وزارة الداخلية النيجرية في بيان أن هذا القرار جاء ردا على إعلان الرئيس النيجيري بولا تينوبو منتصف شهر مارس الجاري إعادة فتح الحدود الجوية والبرية لبلاده مع النيجر المغلقة منذ أغسطس الماضي وتأكيده على رفع جميع القيود المفروضة وذلك تنفيذا لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وبين البيان أنه بموجب هذا القرار ستعود حركة التنقل بين البلدين بعد انقطاع دام أكثر من سبعة أشهر.
وأغلقت الحدود الممتدة على طوال 1600 كيلومتر بين البلدين بعدما فرضت مجموعة (إيكواس) عقوبات على النيجر على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم نهاية شهر يوليو من السنة الماضية.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد قررت في آخر اجتماع لها نهاية فبراير الماضي بالعاصمة النيجيرية (أبوجا) الرفع الفوري لجزء من العقوبات المفروضة على النيجر جراء الانقلاب العسكري الذي أطاح نهاية يوليو الماضي بالرئيس المنتخب محمد بازوم. (النهاية)
م ر / م م ج
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