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النيجر تعلن إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع نيجيريا

3/22/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 22 - 3 (كونا) -- أعلنت النيجر اليوم الجمعة إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع نيجيريا بعد إغلاقها خلال انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وأوضحت وزارة الداخلية النيجرية في بيان أن هذا القرار جاء ردا على إعلان الرئيس النيجيري بولا تينوبو منتصف شهر مارس الجاري إعادة فتح الحدود الجوية والبرية لبلاده مع النيجر المغلقة منذ أغسطس الماضي وتأكيده على رفع جميع القيود المفروضة وذلك تنفيذا لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وبين البيان أنه بموجب هذا القرار ستعود حركة التنقل بين البلدين بعد انقطاع دام أكثر من سبعة أشهر.
وأغلقت الحدود الممتدة على طوال 1600 كيلومتر بين البلدين بعدما فرضت مجموعة (إيكواس) عقوبات على النيجر على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم نهاية شهر يوليو من السنة الماضية.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد قررت في آخر اجتماع لها نهاية فبراير الماضي بالعاصمة النيجيرية (أبوجا) الرفع الفوري لجزء من العقوبات المفروضة على النيجر جراء الانقلاب العسكري الذي أطاح نهاية يوليو الماضي بالرئيس المنتخب محمد بازوم. (النهاية)

م ر / م م ج



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