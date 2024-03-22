الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في مركز تجاري بموسكو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 22 - 3 (كونا) -- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ادانتها واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في إحدى قاعات مركز تجاري بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وقالت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الاجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت وكالة (تاس) الروسية للأنباء قد أفادت نقلا عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن 40 شخصا راحوا ضحية عملية إطلاق النار وانفجار إرهابي مدو داخل مركز (كروكس سيتي هول) للموسيقى فيما جرح ما لا يقل عن 100 آخرين وفقا للبيانات الأولية. (النهاية)
س خ م / ر ج
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