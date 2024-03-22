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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في مركز تجاري بموسكو

3/22/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 22 - 3 (كونا) -- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ادانتها واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في إحدى قاعات مركز تجاري بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وقالت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الاجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
‎وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت وكالة (تاس) الروسية للأنباء قد أفادت نقلا عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن 40 شخصا راحوا ضحية عملية إطلاق النار وانفجار إرهابي مدو داخل مركز (كروكس سيتي هول) للموسيقى فيما جرح ما لا يقل عن 100 آخرين وفقا للبيانات الأولية. (النهاية)

س خ م / ر ج



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