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ايطاليا تدين وتستنكر الهجوم الارهابي على مجمع تجاري في العاصمة الروسية

3/22/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 22 - 3 (كونا) -- أعربت ايطاليا عن أشد الادانة والاستنكار للهجوم الارهابي الذي قع في مجمع تجاري بإحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة وأوقع عشرات القتلى والجرحى.
وقال رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريللا في بيان أصدره قصر (الكويرينالي) الرئاسي "إن الهجوم الإرهابي الوحشي الذي جرى ارتكابه في موسكو يستدعي أشد الإدانة اذ يتعين أن تلازم اللعنة والجزع العنف ضد جميع الضحايا المدنيين الأبرياء".
وأكد ماتاريللا أن”مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله يجب أن تكون التزاما مشتركا للمجتمع الدولي برمته".
بدورها اعتبرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في بيان أصدره قصر (كيجي) مقر رئاسة الحكومة ان "فظاعة المذبحة التي تعرض لها المدنيون الأبرياء في موسكو غير مقبولة".
وقالت ميلوني "ان الحكومة الإيطالية تدين بشكل قاطع ومطلق هذا العمل الإرهابي الشنيع وأعرب عن تضامني الكامل مع الأشخاص المصابين وأسر الضحايا في عملية اطلاق النيران بالمركز التجاري في موسكو". (النهاية)

م ن / ر ج



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