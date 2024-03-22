ايطاليا تدين وتستنكر الهجوم الارهابي على مجمع تجاري في العاصمة الروسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 22 - 3 (كونا) -- أعربت ايطاليا عن أشد الادانة والاستنكار للهجوم الارهابي الذي قع في مجمع تجاري بإحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة وأوقع عشرات القتلى والجرحى.
وقال رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريللا في بيان أصدره قصر (الكويرينالي) الرئاسي "إن الهجوم الإرهابي الوحشي الذي جرى ارتكابه في موسكو يستدعي أشد الإدانة اذ يتعين أن تلازم اللعنة والجزع العنف ضد جميع الضحايا المدنيين الأبرياء".
وأكد ماتاريللا أن”مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله يجب أن تكون التزاما مشتركا للمجتمع الدولي برمته".
بدورها اعتبرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في بيان أصدره قصر (كيجي) مقر رئاسة الحكومة ان "فظاعة المذبحة التي تعرض لها المدنيون الأبرياء في موسكو غير مقبولة".
وقالت ميلوني "ان الحكومة الإيطالية تدين بشكل قاطع ومطلق هذا العمل الإرهابي الشنيع وأعرب عن تضامني الكامل مع الأشخاص المصابين وأسر الضحايا في عملية اطلاق النيران بالمركز التجاري في موسكو". (النهاية)
م ن / ر ج
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