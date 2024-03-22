العراق يدين الهجوم الارهابي في موسكو ويدعو المجتمع الدولي لمواجهة الارهاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 22 - 3 (كونا) -- اعربت وزارة الخارجية العراقية عن ادانتها الشديدة للهجوم الارهابي الذي استهدف المدنيين في ضاحية (كروكس سيتي) الروسية اليوم الجمعة وادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح.
وجددت الوزارة في بيان الاعلان عن موقفها الذي وصفته بالثابت بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمواجهة الارهاب ورفضها لجرائم العنف بجميع صوره واشكاله.
وسقط نحو 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح في هجوم نفذه مسلحون على مركز تسوق في احدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو بوقت يابق من اليوم. (النهاية)
ع ح ه / ر ج
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