وزير الخارجية التركي يدين الهجوم الارهابي في موسكو

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 22 - 3 (كونا) -- دان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن فيدان نقل في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تعازي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا شعبا وحكومة في ضحايا الهجوم.
كما دانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإرهابي وقالت في بيان إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ مقتل وإصابة أشخاص كثيرين في هجوم مسلح بموسكو.
وأضافت "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مدنيين أبرياء داخل قاعة حفلات موسيقية في موسكو" كما قدمت تعازيها العميقة لروسيا شعبا وحكومة في ضحايا الهجوم.
بدوره دان نائب الرئيس التركي جودت يلماز الهجوم عبر منشور على منصة (إكس) مؤكدا أن "الإرهاب الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في أي مكان بالعالم ومن قبل أي كان يعد جريمة ضد الإنسانية". (النهاية)
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