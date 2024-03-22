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وزير الخارجية التركي يدين الهجوم الارهابي في موسكو

3/22/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 22 - 3 (كونا) -- دان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن فيدان نقل في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تعازي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا شعبا وحكومة في ضحايا الهجوم.
كما دانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإرهابي وقالت في بيان إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ مقتل وإصابة أشخاص كثيرين في هجوم مسلح بموسكو.
وأضافت "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مدنيين أبرياء داخل قاعة حفلات موسيقية في موسكو" كما قدمت تعازيها العميقة لروسيا شعبا وحكومة في ضحايا الهجوم.
بدوره دان نائب الرئيس التركي جودت يلماز الهجوم عبر منشور على منصة (إكس) مؤكدا أن "الإرهاب الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في أي مكان بالعالم ومن قبل أي كان يعد جريمة ضد الإنسانية". (النهاية)

ط ا / ر ج



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