الاتحاد الاوروبي يشيد بدور النرويج في تزويده بالطاقة ويثني على الشراكة مع الدول الأوروبية الأخرى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 22 - 3 (كونا) -- اشادت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة بدور النرويج في تزويد دول الاتحاد الاوروبي بالطاقة عندما قطع عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات الغاز.
جاء ذلك في الموتمر الصحفي الذي عقدته فون دير لاين بختام أعمال القمة الاوروبية التي انعقدت على مدى يومي الخميس والجمعة وشهدت احتفالا بمرور 30 عاما على إنشاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم الى جانب دول الاتحاد الاوروبي كلا من ايسلندا والنرويج وليختنشتاين.
وبينت فون دير لاين ان "العلاقة مع الشركاء الثلاثة ليست تجارية أو تتعلق بمنافع اقتصادية فحسب بل تمتد الى روابط صداقة وثقة وتضامن".
وحول الازمة الاجتماعية التي يمر بها قطاع الزراعة في اوروبا اكدت رئيسة المفوضية الاوروبية ان المزارعين الاوروبيين يواجهون تحديات وأعباء سواء كان ذلك نتيجة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وفي أسواق المواد الغذائية الأوروبية بسبب الصراعات والحروب أو بسبب الآثار الهائلة لتغير المناخ أو نتيجة الفيضانات وحرائق الغابات وحالات الجفاف.
وأكدت أنها تتفهم القلق المشروع لدى المزارعين بشأن مستقبلهم وتحدثت عن اتخاذ ثلاثة تدابير قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى يتمثل أولها في تخفيف العبء الإداري على الفلاحين والثاني في إلغاء تجنب العقوبات عندما لا يكونون في وضع يسمح لهم بالوفاء بمتطلبات السياسة الزراعية المشتركة بينما يشمل الثالث انشاء مرصد لخلق المزيد من الشفافية بشأن تكاليف الإنتاج وأسعار بيع منتجاتهم الفلاحية.
يذكر ان عدة عواصم اوروبية شهدت في الأسابيع الماضية تحركات احتجاجية ضخمة للمزارعين طالبوا فيها الاتحاد الاوروبي باتخاذ تدابير عاجلة لانقاذ القطاع الزراعي من فقدان قدرته التنافسية وتأمين حياة كريمة لهم.
اما في ما يتعلق بالوضع في غزة واوكرانيا فقد اكتفت القمة الاوروبية في يومها الثاني بالتذكير بما جاء في بيان اليوم الاول حيث أجمع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بغزة على الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية للسكان.
أما بالنسبة لأوكرانيا فقد وافقوا على استخدام ايرادات الأصول الروسية المجمدة في تمويل شراء المعدات العسكرية لصالح كييف. (النهاية)
ح ت ص / ر ج
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