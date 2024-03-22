Saturday, 23 March 2024 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الاوروبي يشيد بدور النرويج في تزويده بالطاقة ويثني على الشراكة مع الدول الأوروبية الأخرى

3/22/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 22 - 3 (كونا) -- اشادت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة بدور النرويج في تزويد دول الاتحاد الاوروبي بالطاقة عندما قطع عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات الغاز.
جاء ذلك في الموتمر الصحفي الذي عقدته فون دير لاين بختام أعمال القمة الاوروبية التي انعقدت على مدى يومي الخميس والجمعة وشهدت احتفالا بمرور 30 عاما على إنشاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم الى جانب دول الاتحاد الاوروبي كلا من ايسلندا والنرويج وليختنشتاين.
وبينت فون دير لاين ان "العلاقة مع الشركاء الثلاثة ليست تجارية أو تتعلق بمنافع اقتصادية فحسب بل تمتد الى روابط صداقة وثقة وتضامن".
وحول الازمة الاجتماعية التي يمر بها قطاع الزراعة في اوروبا اكدت رئيسة المفوضية الاوروبية ان المزارعين الاوروبيين يواجهون تحديات وأعباء سواء كان ذلك نتيجة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وفي أسواق المواد الغذائية الأوروبية بسبب الصراعات والحروب أو بسبب الآثار الهائلة لتغير المناخ أو نتيجة الفيضانات وحرائق الغابات وحالات الجفاف.
وأكدت أنها تتفهم القلق المشروع لدى المزارعين بشأن مستقبلهم وتحدثت عن اتخاذ ثلاثة تدابير قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى يتمثل أولها في تخفيف العبء الإداري على الفلاحين والثاني في إلغاء تجنب العقوبات عندما لا يكونون في وضع يسمح لهم بالوفاء بمتطلبات السياسة الزراعية المشتركة بينما يشمل الثالث انشاء مرصد لخلق المزيد من الشفافية بشأن تكاليف الإنتاج وأسعار بيع منتجاتهم الفلاحية.
يذكر ان عدة عواصم اوروبية شهدت في الأسابيع الماضية تحركات احتجاجية ضخمة للمزارعين طالبوا فيها الاتحاد الاوروبي باتخاذ تدابير عاجلة لانقاذ القطاع الزراعي من فقدان قدرته التنافسية وتأمين حياة كريمة لهم.
اما في ما يتعلق بالوضع في غزة واوكرانيا فقد اكتفت القمة الاوروبية في يومها الثاني بالتذكير بما جاء في بيان اليوم الاول حيث أجمع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بغزة على الحاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية للسكان.
أما بالنسبة لأوكرانيا فقد وافقوا على استخدام ايرادات الأصول الروسية المجمدة في تمويل شراء المعدات العسكرية لصالح كييف. (النهاية)

ح ت ص / ر ج



MENAFN22032024000071011013ID1108012301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث