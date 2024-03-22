أمين الجامعة العربية يدين الهجوم الارهابي في موسكو

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 3 (كونا) -- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الارهابي الذي وقع بمركز (كروكس سيتي هول) شمال غرب العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة واسفر عن سقوط ضحايا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في تصريح صحفي ان ابو الغيط ندد بهذا الهجوم الارهابي الذي لا يمكن تبريره تحت اي ذريعة.
واكد ابو الغيط تضامن جامعة الدول العربية مع روسيا ازاء هذا الهجوم الارهابي معربا عن تعازيه لها قيادة وشعبا ولذوي الضحايا. (النهاية)
م ف م / ر ج
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