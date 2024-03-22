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رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الارهابي في العاصمة الروسية موسكو

3/22/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 3 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الجمعة "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مركز (كروكس سيتي هول) بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة.
ونددت الرابطة في بيان بهذه الجريمة المروعة التي خلفت عشرات القتلى والمصابين مجددة التأكيد على موقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره الرافض والمدين للعنف والإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأسبابه.
وتقدمت الرابطة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين وللشعب الروسي متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
وكانت وسائل اعلام روسية قد اعلنت في وقت سابق اليوم ان مسلحين اقتحموا الطابق الارضي للمركز وفتحوا النيران داخله بعد ان ألقوا قنابل يدوية وحارقة ما أدى الى سقوط ما لا يقل عن 40 قتيلا ونحو 100 جريح. (النهاية)

ف ن / ر ج



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