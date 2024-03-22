رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الارهابي في العاصمة الروسية موسكو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 3 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الجمعة "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مركز (كروكس سيتي هول) بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة.
ونددت الرابطة في بيان بهذه الجريمة المروعة التي خلفت عشرات القتلى والمصابين مجددة التأكيد على موقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره الرافض والمدين للعنف والإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأسبابه.
وتقدمت الرابطة بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين وللشعب الروسي متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
وكانت وسائل اعلام روسية قد اعلنت في وقت سابق اليوم ان مسلحين اقتحموا الطابق الارضي للمركز وفتحوا النيران داخله بعد ان ألقوا قنابل يدوية وحارقة ما أدى الى سقوط ما لا يقل عن 40 قتيلا ونحو 100 جريح. (النهاية)
ف ن / ر ج
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