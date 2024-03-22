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البحرين تدين الهجوم الارهابي على مجمع تجاري في العاصمة الروسية

3/22/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 22 - 3 (كونا) -- اعربت مملكة البحرين عن ادانتها واستنكارها بشدة لحادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعا تجاريا في العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومة روسيا الاتحادية وشعبها وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
واكدت البحرين موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها كونها جرائم آثمة وتتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والدينية. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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