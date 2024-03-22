البحرين تدين الهجوم الارهابي على مجمع تجاري في العاصمة الروسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 22 - 3 (كونا) -- اعربت مملكة البحرين عن ادانتها واستنكارها بشدة لحادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعا تجاريا في العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومة روسيا الاتحادية وشعبها وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
واكدت البحرين موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها كونها جرائم آثمة وتتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والدينية. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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