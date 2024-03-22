موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3142840 بروكسل - سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا علي الظفيري يقدم إفادة دولة الكويت الخطية الى محكمة العدل الدولية في اطار طلب الجمعية العامة للامم المتحدة من الدول الاعضاء تقديم الرأي الاستشاري حول التزامات الدول بضمان حماية النظام المناخي والحد من انبعاثات غازات الدفينة.
3142816 الكويت - لاعب منتخب الكويت للمبارزة يوسف الشملان يتأهل الى أولمبياد (باريس 2024) بعد فوزه على منافسه المباشر لاعب منتخب هونغ كونغ بنتيجة (15-11) في دور ال64 من بطولة كأس العالم لسلاح (السابر) المقامة في هنغاريا.
3142819 الكويت - مقتل أربعين شخصا على الاقل وإصابة اكثر من 100 آخرين في إطلاق نار وانفجار نفذه مسلحون ملثمون بمركز (كروكس سيتي هول) للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.
3142807 نيويورك - مجلس الأمن الدولي يخفق في اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) حيث حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس وعارضه 3 وامتنع عضو عن التصويت.
3142814 واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يمرر حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 2ر1 تريليون دولار لتمويل الحكومة بالكامل حتى سبتمبر المقبل ويحيلها إلى مجلس الشيوخ قبل ساعات من الموعد النهائي لإغلاق حكومي جزئي منتصف هذا الليل.
3142826 لندن – أميرة ويلز كاثرين ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وأنها في المراحل المبكرة من تلقي العلاج الكيماوي الذي بدأته في أواخر فبراير الماضي. (النهاية)
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