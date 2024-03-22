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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/22/2024 11:50:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3142840 بروكسل - سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا علي الظفيري يقدم إفادة دولة الكويت الخطية الى محكمة العدل الدولية في اطار طلب الجمعية العامة للامم المتحدة من الدول الاعضاء تقديم الرأي الاستشاري حول التزامات الدول بضمان حماية النظام المناخي والحد من انبعاثات غازات الدفينة.
3142816 الكويت - لاعب منتخب الكويت للمبارزة يوسف الشملان يتأهل الى أولمبياد (باريس 2024) بعد فوزه على منافسه المباشر لاعب منتخب هونغ كونغ بنتيجة (15-11) في دور ال64 من بطولة كأس العالم لسلاح (السابر) المقامة في هنغاريا.
3142819 الكويت - مقتل أربعين شخصا على الاقل وإصابة اكثر من 100 آخرين في إطلاق نار وانفجار نفذه مسلحون ملثمون بمركز (كروكس سيتي هول) للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو.
3142807 نيويورك - مجلس الأمن الدولي يخفق في اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) حيث حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس وعارضه 3 وامتنع عضو عن التصويت.
3142814 واشنطن - مجلس النواب الأمريكي يمرر حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 2ر1 تريليون دولار لتمويل الحكومة بالكامل حتى سبتمبر المقبل ويحيلها إلى مجلس الشيوخ قبل ساعات من الموعد النهائي لإغلاق حكومي جزئي منتصف هذا الليل.
3142826 لندن – أميرة ويلز كاثرين ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وأنها في المراحل المبكرة من تلقي العلاج الكيماوي الذي بدأته في أواخر فبراير الماضي. (النهاية)

ر ج



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