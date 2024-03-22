الخارجية تتابع الأنباء حول اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 آذار(بترا)- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية حول اعتقال مسلحين اثنين بالقرب من قرية فصائل الفلسطينية، بعد اجتيازهما الحدود الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء.

--(بترا)

ف ج

23/03/2024 01:45:08

