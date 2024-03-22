الخارجية تتابع الأنباء حول اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

الخارجية تتابع الأنباء حول اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية
التاريخ
3/22/2024 11:49:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 آذار(بترا)- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية حول اعتقال مسلحين اثنين بالقرب منقرية فصائل الفلسطينية، بعد اجتيازهما الحدود الأردنية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء.
--(بترا)
ف ج
23/03/2024 01:39:33
MENAFN22032024000117011021ID1108012295
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